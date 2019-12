La casa di Babbo Natale e altri eventi oggi a Città Sant’Angelo

L’8 dicembre in programma a Città Sant’Angelo anche la Passeggiata nel Borgo, l’accensione dell’albero di Natale e l’apertura della mostra I Presepi di San Francesco

CITTÁ SANT’ANGELO (PE) – Oggi, domenica 8 dicembre in programma in via dei Ciclamini (zona Iper-Centro commerciale Pescara Nord) dalle ore 10 alle ore 18 a Città Sant’Angelo “Casa di Babbo Natale“. Torna dunque l’appuntamento con la manifestazione curata dall’associazione Creativamente con il patrocinio del Comune di Città Sant’Angelo, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Previsti:

Mercatini artigianali,

Luna park degli Elfi,

Mascotte Minnie,

Laboratori degli Elfi,

Foto ricordo con Babbo Natale,

Area Food,

Spettacolo di bolle di sapone (ore 11),

Spettacolo di magia (ore 15),

Baby Dance (ore 16),

Babbo Natale consegna caramelle a tutti i bimbi (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18)

Ma non sarà l’unico appuntamento previsto nella giornata. Infatti di seguito trovate un quadro più dettagliato degli appuntamenti presenti.

PROGRAMMA DELL’8 DICEMBRE A CITTÁ SANT’ANGELO dalle ore 10:00 alle ore 18:00 – via dei Ciclamini Casa di Babbo Natale a cura Associazione Creativamente

a cura Associazione Creativamente ore 17:00 – Piazza delle Poste Passeggiata nel Borgo: alla ricerca di Babbo Natale – a cura Ass. Incorso

– a cura Ass. Incorso ore 17:30 – Piazza Garibaldi e Marina Accensione Albero di Natale

ore 17:30 – Chiesa San Francesco. Apertura mostra i Presepi di San Francesco – aperta tutti i giorni dalle

– aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 a cura dell’Arciconfraternita del SS. Rosario