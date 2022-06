Cartolina sulla Festa della Musica: ecco in quali uffici postale d’Abruzzo

Dal 20 al 25 giugno sarà disponibile anche l’annullo speciale dedicato all’evento. Sono 14 gli uffici postali con sportello filatelico

REGIONE – Anche in Abruzzo Poste Italiane celebra la Festa della Musica, in programma il 21 giugno in tutto il mondo. L’evento, nato in Francia nel 1982 da un’iniziativa del Ministero della Cultura, è diventato un fenomeno sociale a partire dal 1985, Anno europeo della Musica.

Poste Italiane, per l’occasione e in concomitanza del suo 160esimo compleanno, ha realizzato una cartolina dall’immagine serigrafata e un annullo speciale.

In Abruzzo le cartoline sono disponibili nei 14 uffici postali con sportello filatelico, dove dal 20 al 25 giugno sarà possibile anche richiedere l’annullo speciale dedicato all’evento: Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 9 (viale De Amicis), Penne, Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato), Vasto (via Giulio Cesare), Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci), Roseto (via Puglie), L’Aquila V.R. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Tagliacozzo e Sulmona (piazza Brigata Maiella).

In Italia sono numerosi i concerti di musica dal vivo che si svolgono ogni anno, il 21 giugno, nelle principali città con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

L’edizione di quest’anno, che segue il tema “Recovery Sound Green Music economy”, focalizza l’attenzione sul rispetto dell’ambiente.