Fame di pane in scena ad Avezzano: ecco quando

Lo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Il Volo del Coleottero andà in scena presso il Circolo Tennis il 19 giugno

AVEZZANO – Tutto pronto per la partenza di “Storie in circolo” la rassegna di spettacoli di Teatro Ragazzi e laboratori organizzata da Il Volo del Coleottero in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo.

Domenica 19 giugno alle ore 18.00 all’interno dei bellissimi spazi verdi del Circolo Tennis di Avezzano in Via Paolini 2, andrà in scena “Fame di pane”, uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Il Volo del Coleottero, scritto e interpretato da Francesco Sportelli e Alessia Tabacco, con le musiche e le canzoni originali di Francesco Sportelli, la scenografia di Marco De Foglio, regia di Mario Fracassi.

Tino e Rosetta due panettieri buffi e strampalati, conducono gli spettatori in un percorso di storie e leggende sul pane.

Acqua, sale, farina e lievito quattro elementi naturali e fondamentali per costruire un alimento antico e genuino, portatore di simboli e significati che appartengono a tutte le culture: il pane.

Come è nato il primo pane? Con quanti semi diversi si può fare il pane? Perché il pane è così buono?

Le risposte a queste e ad altre domande si snocciolano durante lo spettacolo attraverso le storie, le musiche e le canzoni originali.

Uno spettacolo che non sarà solo immaginato e raccontato; durante la narrazione verranno coinvolti tutti i sensi, il pane prenderà forma, odore e sapore!

Il pane raccontato con le tecniche del teatro, permette di parlare di un cibo che tutti conosciamo, che sta alla base dell’alimentazione, per conoscere la sua storia antichissima, per vedere come si fa oggi, nei laboratori dei fornai, nella panetteria sotto casa e anche in casa.

Uno spettacolo per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza di questo alimento, della sua antica storia e della sua importanza simbolica.

Un modo per creare una grande mensa per tutti: attori, piccoli spettatori e famiglie.

Questo sarà il primo di cinque appuntamenti con gli spettacoli che vedranno la presenza di compagnie provenienti da varie città dell’Abruzzo.

Il progetto rientra nelle attività di Teatro Natura che Il Volo del Coleottero sta portando avanti da tempo e che caratterizzeranno tutte le attività estive di questa stagione. Lo spazio che ospiterà gli spettacoli sarà volutamente naturalistico: lo spazio scenico sarà formati dagli alberi e dai fili d’erba che delimiteranno lo spazio di azione degli attori. Lo spettacolo della natura incontra le storie.

Costo del biglietto 5 euro. Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente sul luogo dello spettacolo.