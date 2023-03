PESCARA – Poste Italiane dedica una colorata cartolina filatelica e un annullo speciale alla Festa del Papà, in calendario domenica 19 marzo. A Pescara la speciale cartolina è già disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour) e Pescara 9 (viale De Amicis), oltre che online su poste.it. In provincia, il prodotto filatelico è disponibile nell’ufficio postale di Penne.

Fino al 22 marzo, inoltre, sarà disponibile anche l’annullo lineare, esclusivamente in abbinamento al bollo a datario mobile.

Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole festeggiare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.