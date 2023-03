Saral Food 2023: la fiera a Pescara dal 19 al 22 marzo

PESCARA – Torna il Saral Food. Il più importante appuntamento fieristico del centro Italia sulla ristorazione. Lo fa e in grande stile per la sua XXXII edizione. L’evento, tanto atteso da operatori del settore e appassionati, animerà , promosso e organizzato da Fiere service, diretta da Giancarlo Cianflone, animerà l’imponente struttura del centro Fiere di via Tirino a Pescara, con oltre 300 espositori provenienti da tutta Europa, da domenica prossima 19 fino a mercoledì 22 marzo. Insomma, un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere, più dall’interno, le ultimissime novità in materia di alimentazione e ristorazione.

Un’edizione importante, che segna un ritorno alla normalità, dopo gli ultimi anni bui nei quali dopo la terribile sosta forzata imposta dalla pandemia. Il Saral Food, rappresenta un punto di riferimento nazionale per il mondo dell’alimentazione. Una quattro giorni che richiamerà migliaia di persone all’interno del Pala Fiere di Pescara. Oltre all’esposizione delle varie aziende, ci saranno convegni e gare sullo stesso tema come, ad esempio: IV campionato Nazionale Accademico della Pizza (lunedì 20 e martedì 21 marzo 2023); Concorso “Trofeo Gabriele d’Annunzio” miglior gelato al gusto crema dannunziana (martedì 21 marzo 2023); Lu carrature d’ore (martedì 21 marzo 2023); convegno dei balneatori (mercoledì 22 marzo 2023 ore 10:00) e molti altri appuntamenti nei vari stand.

L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 19 marzo, alle 09:30, alla presenza delle massime autorità, con l’atteso taglio del nastro e una breve cerimonia. La fiera sarà aperta dal 19 al 21 marzo dalle 9:30 alle 19:00, mentre il 22 marzo sarà visitabile dalle ore 9:30 alle 17:00.