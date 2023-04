Carrozzine Determinate e Majella Sporting team per gli studenti del Galilei

PESCARA – Si è tenuta ieri una particolare esperienza per gli studenti del quarto e quinto del liceo Scientifico Galilei in Via Vespucci. Già sentinelle della civiltà con il progetto di Claudio Ferrante e Carrozzine Determinate, dopo aver sperimentato il percorso in carrozzina e da persone non vedenti, oggi i liceali si sono messi alla prova dapprima conoscendo e successivamente sperimentando l’uso delle Joelette.

L’associazione Majella Sporting Team di Lama Dei Peligni da tempo realizza il progetto di escursionismo condiviso “montagne senza barriere”. Un’intuizione brillante e l’apertura verso l’altro hanno dato vita ad un progetto speciale, quello di consentire a persone con disabilità e/o a mobilità ridotta, attraverso delle particolari sedie con ruote per fuoristrada, appunto le Joelette, di praticare gite ed escursioni in montagna, di entrare in contatto con la natura e compiere percorsi altrimenti impossibili da realizzare.

L’esperienza di “montagne senza barriere” consente di sviluppare valori condivisi e atteggiamenti cooperativi, fondamentali per l’accettazione e l’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. Gli studenti hanno conosciuto e provato a cimentarsi come volontari accompagnatori, di questo nuovo strumento la Joelette, che permette quella che è una pratica sportiva condivisa e inclusiva e non un’attività assistenziale. Si sono messi alla prova per valutare anche la loro capacità di fare squadra e ed hanno ascoltato le testimonianze di chi attraverso lo sport e la continua sfida con se stesso e con la disabilità, ha conquistato un grande equilibrio nella propria vita.

Si è concluso così oggi il “progetto sentinelle della civiltà” di Claudio Ferrante che ha visto queste due classi del Galilei coinvolte per due anni scolastici consecutivi, per aumentare la consapevolezza del mondo della disabilità, per aprirsi all’altro e combattere ogni pregiudizio attraverso la conoscenza.