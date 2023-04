Dieci anni di Abruzzo Nomade, festa al ristorante “Lu Pianellese”

MANOPPELLO – Dopo oltre due anni di stop forzato, dovuto alle note restrizioni, il Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade di San Silvestro – Pescara torna a proporre un evento “in presenza”, come di consueto all’insegna della musica, amicizia e solidarietà. L’occasione è di quelle importanti: si festeggiano i primi 10 anni dell’associazione, nata nel 2013 da un piccolo gruppo di amici che ha voluto trasformare la propria passione per le canzoni dei Nomadi, il gruppo più longevo della musica italiana, prossimo a festeggiare i 60 anni di attività, in un mezzo per condividere solidarietà, riuscendo a coinvolgere ogni anno diverse decine di soci e sostenitori da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione. Proprio grazie alla fedeltà di tanti amici, il fan club è riuscito ad essere attivo anche negli ultimi anni difficili, con numerose donazioni per progetti solidali di varie associazioni o in aiuto a singole persone in difficoltà, oltre che con la partecipazione ai concerti, con l’immancabile striscione.

È arrivato il momento di tornare a festeggiare insieme, con l’entusiasmo, la familiarità e lo “spirito nomade” che hanno sempre contraddistinto gli eventi del club. L’appuntamento è per domenica 30 aprile presso il Ristorante “Lu Pianellese” a Manoppello (PE): a partire dalle ore 12:00, ci saranno un pranzo in buona compagnia, la musica dal vivo della tribute band Dimensione Nomade di Pescara, tanto divertimento, ma anche momenti toccanti e spunti di riflessione. L’evento sarà arricchito dalla presenza di tanti ospiti, a partire da Rosanna Fantuzzi, compagna storica dell’indimenticabile Augusto Daolio, nonché fondatrice e presidente dell’Associazione “Augusto per la Vita”, alla quale andrà il ricavato della giornata, a sostegno della ricerca oncologica.

Sul palco, insieme al gruppo, si alterneranno tanti amici, già presenti in altre occasioni: – Salvatore Ranieri, in arte Il Cantante della Solidarietà, nella ricorrenza dei venticinque anni, porta sempre avanti progetti solidali, alcuni realizzati anche in Abruzzo, con la musica e il cuore, è stato spesso ospite di grandi artisti della musica italiana, tra cui i Nomadi, e dal mese di maggio sarà in onda sulle reti Mediaset con lo spot solidale per abbattere le barriere architettoniche; – Roberto Marilungo, nome artistico Ro Marchese, cantautore marchigiano, vincitore della targa Bertoli (premio della critica) al Concorso “Augusto Daolio” a Chiaravalle nel 2016, collabora dal 2014 con Andrea Mei, produttore e autore di alcuni brani dei Nomadi, nel 2021 si diploma come autore di testi presso il CET di Mogol; – Salvo Giordano, musicista e cantautore siciliano, che, oltre ad incidere alcuni suoi dischi, ha collaborato al recupero di canti tradizionali della sua regione e alla promozione culturale tra i ragazzi, ha scritto pezzi per altri cantanti che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, e ha aperto concerti di artisti quali Omar Pedrini; – Pierluigi Raggiunti, che contribuirà con la tradizione e l’allegria del suo organetto abruzzese e “nomade”; – Andrea Del Castello, musicologo e autore di diversi libri e articoli a tema, scrittore di gialli e di romanzi, che anche stavolta stupirà tutti in una veste differente. Non mancheranno altre sorprese e ulteriori iniziative per far sì che la giornata risulti piacevole e raggiunga il suo scopo solidale.

Il costo di partecipazione è di 30€ per gli adulti e di 15€ per i bambini fino a 12 anni; è obbligatoria la prenotazione entro il 25 aprile, chiamando: 3348433902 – 3336500768 o scrivendo ad abruzzonomade@gmail.com. Il Direttivo di Abruzzo Nomade ringrazia chi ha già contribuito alla riuscita dell’evento e tutti coloro che vorranno essere presenti.