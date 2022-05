Carrozze bici sulle linee regionali abruzzesi: dove trovarle

Per la prima volta in circolazione sulla Linea Adriatica due carrozze bici con 64 stalli mentre entro giugno disponibili 2 carrozze dedicate ai passeggeri con le due ruote al seguito

PESCARA – Dal 14 maggio in circolazione sulle linee regionali abruzzesi due delle quattro nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici, capaci di ospitare fino a 64 biciclette. Le vetture saranno impiegate sui principali treni circolanti sulle direttrici Adriatica sud, che scorre lungo la Costa dei Trabocchi, e sulla Adriatica Nord, che serve le Costa Teramana fino ad Ancona e sulla Pescara-Sulmona.

In Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali.

Sono quasi 12 mila i viaggiatori che nel 2021 hanno deciso di portare la propria bici sui treni regionali in Abruzzo. Si tratta di un vero e proprio boom, anche tenuto conto dei cali di presenza dei turisti stranieri dovuti all’emergenza pandemica, compensati da un notevole incremento di gruppi di cicloamatori e famiglie che scelgono il treno come mezzo di spostamento combinato all’uso della bici.

A fronte di questi numeri, che nei primi mesi del 2022 sembrano confermare una tendenza al rialzo, già a partire dallo scorso anno Trenitalia ha intrapreso un programma di investimenti teso ad incrementare la disponibilità di posti bici a bordo della propria flotta.

Le carrozze interamente dedicate al trasporto bici si aggiungono alle ulteriori iniziative già messe in campo da Trenitalia per rispondere all’aumento della domanda. La flotta Minuetto ha incrementato la capacità di ospitare le bici a bordo, attraverso una modifica che ha aumentato da 2 a 6 i posti disponibili per le due ruote già dallo scorso anno. Inoltre, sono stati messi in esercizio nei giorni scorsi due nuovi treni Pop, che si aggiungono agli altri 2 complessi inaugurati lo scorso anno, con 12 posti bici (la capienza maggiore prevista per questa tipologia di treno), che hanno sostituito i precedenti convogli dotati di 3 postazioni.

Per gli appassionati delle due ruote è inoltre a disposizione un Travelbook dedicato alle ciclovie, con la proposta di percorsi ciclabili raggiungibili in treno, tra i quali la Via Verde della Costa dei trabocchi da Ortona a Vasto, consultabile sul sito Trenitalia, al seguente link https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/i_nostri_travel_book/ciclovie.html