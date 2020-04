Carote alla parmigiana: come preparare la ricetta

Come ottenere un contorno semplice e gustoso. In più la carota é vitaminica e contene beta-carotene; quella del Fucino é prodotto IGP

Proveniente dalle aree temperate europee, la pianta della carota sembra trovi le sue origini in Afghanistan. Ad iniziarne per primi la coltivazione furono i Greci e i Romani. La diffusione nell’Altopiano del Fucino risale, invece, a un’epoca più recente, successiva al prosciugamento del lago Fucino che ricopriva l’ampia conca fino al 1870. La coltivazione delle carote a pieno campo, nell’area ormai bonificata, è iniziata nel 1950.

La Carota dell’Altopiano del Fucino IGP, prodotto Slow Food, ha forma cilindrica con punta arrotondata, è priva di peli radicali e caratterizzata da un uniforme colore arancio intenso. La polpa è croccante e vitrea alla rottura. Il sapore è dolce.

La notevole fertilità del terreno arricchisce l’ortaggio di un elevato contenuto vitaminico e proteico. Si conserva abbastanza a lungo in luogo fresco, è ricca di caroteni, sostanze che l’organismo utilizza per la produzione di vitamina A, importante per diverse funzioni dell’organismo e in particolare per la vista.

Si può consumare cruda ed è protagonista di svariate ricette. In insalata, tagliata a striscine, a rondelle, a julienne; si accompagna magnificamente ad erbe verdi, pomodori, radicchi, mele e arance. È ottima anche per passati e minestroni, come contorno di arrosti e negli sformati. Può essere cotta al burro, all’olio o in padella con i broccoli. Vi proponiamo oggi la ricetta di un contorno semplice e sfizioso: le carote alla parmigiana.

Ingredienti

700 g Carote

3 cucchiai Olio extravergine

3 cucchiai Parmigiano grattugiato

Sale (quanto basta)

Pepe (quanto basta)

Preparazione

Spuntate le carote, pelatele e lavatele.

Asciugatele con un canovaccio pulito e tagliatele a rondelle.

Mettete l’olio in una casseruola antiaderente e portate a temperatura. Non appena sarà ben caldo, aggiungete le carote e fatele rosolare brevemente mescolando con un cucchiaio di legno.

Versate mezzo bicchiere di acqua nella casseruola, insaporite con una presa di sale e un pizzico di pepe appena macinato.

Continuate la cottura a fuoco moderato, per 20 minuti circa, mescolando di tanto in tanto.

A cottura ultimata, cospargete le carote con il parmigiano grattugiato.

Coprite il tegame e lasciatelo riposare per qualche minuto.

Trasferite le carote su un piatto di portata riscaldato e servite ben calde