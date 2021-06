Carl Brave, Willie Peyote e Colapesce Dimartino si esibiranno all’Arena del Mare del Porto Turistico il 19, 20 e 21 agosto all’interno dell’edizione Terrasound Festival

FRANCAVILLA AL MARE – Carl Brave, Willie Peyote e Colapesce Dimartino saranno i protagonisti dell’edizione 2021 del Terrasound, festival che si svolgerà dal 19 al 21 agosto all’Arena del Mare del Porto Turistico di Francavilla al Mare.

Carl Brave – giovedì 19 agosto ore 21:30

Dall’Arena di Verona al Teatro Antico di Taormina, fino alle alte quote di Courmayeur: sarà un’estate di grandi live per Carl Brave che torna sul palco con il suo nuovo Coraggio Live TOUR. Il producer che ha tracciato una nuova direzione nella scena musicale italiana, nei prossimi mesi è pronto ad accendere la scena live insieme ad una band di dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere. Artista da 29 Dischi di Platino e due milioni e mezzo di streaming al mese su Spotify, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave questa estate sarà in concerto in tutta Italia con la nuova tournée e, oltre ai due straordinari eventi all’Arena di Verona (23 agosto) e al Teatro Antico di Taormina (30 agosto).

Tra i nomi più richiesti dai colleghi per nuove e interessanti collaborazioni, solo negli ultimi mesi Carl Brave ha conquistato il Disco D’Oro per il nuovo Parte di me con Guè Pequeno, il Doppio Platino per Vivere tutte le vite con Elisa, il Doppio Platino per Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme, il Platino per Non ci sto con Shablo e Marracash, e ancora il Platino per l’album Notti Brave After, il Disco D’Oro per l’album Coraggio, il Platino per brano Vita, il Platino per Che Poi e l’Oro per Parli Parli con Elodie e Regina Coeli.

Pioniere come producer e rapper nei teatri con il suo Notti Brave in Teatro, che aveva registrato il sold out in tutti gli appuntamenti, moltiplicando le date in diverse città, Carl Brave in ogni concerto ha conquistato pubblico e critica, segnando successi straordinari di live come Rock in Roma (oltre 25 mila persone presenti) e Tuborg Open Fest.

Willie Peyote – venerdì 20 agosto ore 21:30

Con 5 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che anche in occasione degli ascolti dei brani in gara al Festival ha lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente.

Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco Iodegradabile, album che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli La tua futura ex moglie – certificato disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale che in radio, Quando nessuno ti vede e Semaforo, e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae Shaggy Algoritmo (tra i più programmati dalle radio la scorsa estate), Willie Peyote ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito La depressione é un periodo dell’anno, una fotografia amara di questo periodo di difficoltà, raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.

Il 2021 si è invece aperto con la partecipazione al Festival di Sanremo con Mai dire mai (La locura), che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini ed è stato certificato ORO.

Colapesce Dimartino – sabato 21 agosto ore 21:30

Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: “Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”. Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, dopo lo straordinario successo del loro ultimo album I mortali² (42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio Musica leggerissima (già certificata Doppio Disco di Platino) saranno in tour quest’estate con una serie di concerti nelle più importanti arene estive e nei festival. I due cantautori siciliani presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono I Mortali che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

I biglietti per assistere ai singoli concerti del Terrasound, organizzato dalla Stefano Francioni Produzioni in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare, sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita).