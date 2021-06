Il regista televisivo americano Carmen Finestra è di origini abruzzesi

PENNE – Carmen Finestra è nato a il 26 giugno del 1947 a Harrisburgh, in Pennsylvania, da Carmine e Maria “Mary” Cantagallo. Carmen è un produttore televisivo americano che attualmente collabora con Matt Williams e David McFadzean nella “Wind Dancer Production” una società di cui Finestra è anche co-proprietario e co-fondatore con l’attore Tim Allen. Per la “Wind Dancer Production” ha prodotto “Where the Heart Is” , “Firelight”, “Soul Man” , “Thunder Alley” e “Home Improvement”. La grande occasione di Finestra è arrivata quando ha iniziato a scrivere per “The Cosby Show” nel 1984, dove sarebbe rimasto fino al 1990, lasciando lo spettacolo come produttore supervisore. Finestra ha ricevuto due nomination agli “Emmy” come uno dei produttori di “The Cosby Show”. Nel 1991, Finestra è stato co-produttore esecutivo per “Home Improvement”. Il suo lavoro per la sitcom gli è valso tre nomination agli “Emmy” e due “Golden Globe”. Finestra è stata nominato nel 1998 “Distinguished Alumnus of Penn State University” (che in suo onore gli ha dedicato il “The Carmen Finestra Digital Editing Lab”). Finestra è nato da immigrati italiani a Harrisburg, in Pennsylvania , e inizialmente ha frequentato un seminario per due anni per diventare un prete cattolico prima di trasferirsi alla “Penn State University”.

I GENITORI:

La madre Maria “Mary” Cantagallo nacque a Penne, in provincia di Pescara, il 27 febbraio 1911, da Domenico e Maria Di Norscia. Maria conobbe e si innamorò del compaesano Carmine Finestra (nato a Penne, in “contrada Casale”, il 15 giugno del 1898, da Filippo e Annantonia Ricci). Il suo fidanzato emigrò una prima volta, era appena diciottenne, nel 1919. Diversi anni dopo tornò a Penne per ripartire lo stesso anno, era il 1931, arrivando ad “Ellis Island” sul transatlantico “Avgvstvs”. Partendo promise di tornare e così fece. Maria e Carmine si sposarono a Penne nel 1934 e subito dopo decisero di partire per l’America. Giunsero insieme ad “Ellis Island” sullo storico transatlantico “Rex”. Stabilirono la loro residenza a Harrisburg, contea di Dauphin, in Pennsylvania. Maria frequentò una scuola serale a Harrisburg per imparare l’inglese, in modo da poter passare il test per la cittadinanza americana. “Mary” lavorò come sarta in fabbriche di vestiti nella zona di Harrisburg dagli anni ’30 agli anni ’60 (si fermò solo per rimanere a casa quando i suoi figli erano piccoli). Maria “Mary” e Carmine ebbero, oltre a Carmen, un altro figlio: Anthony. Carmine Finestra morì nel settembre del 1980. Maria “Mary” Cantagallo morì l’11 aprile del 2010.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”