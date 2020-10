Carcere di Sulmona, attivato il riscaldamento

Il segretario generale territoriale UIL PA Nardella aveva denunciato che detenuti e poliziotti erano costretti a fare i conti con il freddo

SULMONA – Il segretario generale territoriale UIL PA polizia penitenziaria, Mauro Nardella, in una nota, ha dichiarato di aver constatato personalmente che è stato attivato il riscaldamento al carcere di Sulmona, e ha ringraziato tutti coloro si sono attivati per far sì che anche il penitenziario di Piazzale vittime del dovere venisse messo nelle condizioni di vivere idonee condizioni climatiche.

Precedentemente Nardella aveva denunciato che, facendo in questo periodo caldo di giorno e freddo di notte, i detenuti e i i poliziotti penitenziari del carcere di Sulmona, erano costretti a dover fare i conti con criticità da freddo che non solo producevano disagi ma arrecavano non poco malumore. Aveva fatto presente che deroghe al regolamento comunale non dovrebbero esistere solo per gli ospedali ma dovrebbe essere previsto anche per realtà come il carcere ove per poter avere una coperta in più bisogna compilare un modulo ed aspettare che la burocrazia faccia il suo decorso.