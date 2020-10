Ortona, al via il nuovo corso specialistico dell’Ist Most

Giovedì 29 ottobre sarà inaugurato il Terzo biennio e nell’occasione sarà siglato il protocollo d’intesa tra l’Istituto e la FIT- CISL

ORTONA – Il 29 ottobre 2020 alle ore 10, presso la Sala della Musica di Palazzo Corvo, in Corso Matteotti, ad Ortona, sarà inaugurato il Terzo Biennio (A.S. 2020-2022) dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile nel trasporto merci e persone.

Una realtà quella dell’ITS MOST che assume ancor più valore strategico e prospettico se rapportata alle nuove opportunità lavorative che in Abruzzo verranno a crearsi nel mondo dei Trasporti e della Logistica Integrata, attraverso le risorse complementari derivanti dalla recente costituzione della ZES, la Zona Economica Speciale realizzata per attrarre nuovi investimenti privati, e dai fondi conto infrastrutture previsti dal Recovery Fund, propedeutici alla implementazione delle opportunità di logistica integrata regionale anche in funzione di nuovi Corridoi europei. Dopo aver diplomato, nel mese di settembre, i primi 19 allievi dei quali 14 già occupati, l’Istituto è pronto ad accogliere per il Biennio 2020-2022 n. 22 nuovi iscritti che iniziano così il loro percorso formativo, che, data la situazione generale legata alla pandemia COVID 19, proseguirà in modalità e-learning tramite la piattaforma per la didattica a distanza dell’Istituto.

Nell’occasione sarà siglato il protocollo d’intesa tra l’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile nel trasporto merci e persone di Ortona e la FIT- CISL (Federazione Italiana Trasporti) con l’obiettivo di sviluppare iniziative per promuovere l’occupabilità giovanile attraverso progetti di natura formativa, eventi formativi, politiche attive del lavoro condivise e borse di studio per allievi dell’I.T.S. MOST per facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro.

La prima iniziativa frutto del protocollo consentirà ai diplomandi di acquisire nuove competenze nella gestione delle spedizioni via mare e della safety e security portuale ed un sicuro vantaggio competitivo in termini di placement.