Condannato per furto aggravato, latitante arrestato a Chieti Scalo

Il romeno, condannato nel 2017 dalla Procura della Repubblica di Genova, é stato fermato a bordo di una BMW in viale Benedetto Croce

ORTONA – A seguito dell’intensificazione dell’attità di controllo sul territorio disposta dal Questore di Chieti, dottor Annino Gargano, nel pomeriggio del 27 ottobre gli agenti della Squadra Volante di Chieti hanno notato un’autovettura BMW, con targa romena e con due persone a bordo, che transtava lungo viale Benedetto Croce.

I poliziotti hanno intimato l’alt alla vettura, in quanto ritenuta sospetta, e hanno constatato che a bordo vi erano due cittadini romeni, residenti in Romania, di 48 e 50 anni.

Da un controllo approfondito é emerso che il 48enne aveva a suo carico un ordine di carcerazione del 2017 della Procura della Repubblica di Genova, mai eseguito a causa dell’irreperibilità del soggetto, per scontae una pena definitiva per furto aggravato avvenuto nell’anno 2009.

L’uomo, quindi, di passaggio in Italia, é stato tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Vasto per scontare la pena.