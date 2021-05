Carcere di Lanciano: al sit in Fossacesia, città del Frentano e Sangro Aventino

Di Giuseppantonio: “Chiederemo al Governo centrale una modifica della riforma che vuol sopprimere i cosiddetti Tribunali minori”

FOSSAC£SIA – “Saremo con i sindaci del comprensorio Frentano e del Sangro-Aventino per far sentire ancora una volta la nostra voce e chiedere al Governo centrale una modifica della riforma che vuol sopprimere i cosiddetti Tribunali minori”.

E’ quanto ribadisce il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che domani parteciperà alla manifestazione in programma in piazza Plebiscito, a Lanciano, e promossa da Mario Pupillo, Sindaco di Lanciano e Presidente della Provincia di Chieti.

“L’ Amministrazione Comunale di Fossacesia ha rimarcato da tempo che si mantengano Tribunali, Procure ed Uffici Giudiziari vicino ai cittadini ed alle imprese e lo ha fatto con atti concreti, prendendo una posizione chiara e decisa con ordini del giorno votati in sede di Giunta e Consiglio Comunale. Proposi al Sindaco Pupillo di creare un coordinamento tra i sindaci della Circoscrizione del Tribunale di Lanciano, che insieme a quelli di Avezzano, Sulmona e Vasto rischiano d’essere soppressi, per dare il massimo sostegno alla battaglia dell’Ordine degli Avvocati del Foro lancianese e delle altre figure professionali che operano nel mondo della giustizia, per un’azione congiunta e coordinata in difesa della sede giudiziaria a Lanciano, fondamentale per un territorio caratterizzato da industrie, per la presenza di un carcere di elevato livello e per rispondere adeguatamente alle istanze di sicurezza e di legalità dei cittadini. L’impegno di Fossacesia non è ovviamente rivolto al solo presidio giudiziario di Lanciano, ma è in favore di tutti quelli abruzzesi, perché si giunga a disegnare una nuova geografia giudiziaria, che tenga realmente conto delle esigenze dei nostri territori. Sono convinto e lo ribadisco, che l’importanza di un’istituzione non si misura a costi e ricavi, ma con servizi più celeri per risposte più immediate ed una giustizia efficace ed efficiente. Sono invece per una giustizia di prossimità”.