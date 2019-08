Campus OR.A. – Orientamento in Abruzzo al via dal 22 agosto

É dedicato ai migliori studenti del quarto anno delle scuole superiori d’Abruzzo. Il progetto è senza scopo di lucro

MOSCIANO SANT’ANGELO – Torna a Mosciano Sant’Angelo, a partire da Giovedì 22 Agosto, il Campus ORA – Orientamento in Abruzzo, appuntamento fisso dell’estate abruzzese, organizzato dall’Associazione Residents of Abruzzo in the World (RAW) e giunto ormai alla sua quarta edizione.

I 20 studenti più meritevoli, selezionati tra le scuole superiori d’Abruzzo, parteciperanno a tre giornate ricche di laboratori e seminari mirati a valorizzare il merito. Il programma, che gode dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e del comune di Mosciano Sant’Angelo, vedrà salire in cattedra numerosi professionisti abruzzesi. Spiccano, in ambito scientifico, il professore di meccanica aerospaziale del Politecnico di Milano Pierluigi Di Lizia ed il dottor Pietro Di Martino.

Altrettanto ricco il parterre in ambito economico-giuridico, che annovera Donato Iacovone, Managing Partner Ernst & Young Italia-Spagna-Portogallo, Fabrizio Perletta, Amministratore Delegato di Ceit Spa, Raffaele Bonanni, ex-segretario generale CISL, il professore Carlo Di Marco e l’avvocato Pierangelo Guidobaldi. Tra gli imprenditori saranno presenti Giammaria De Paulis, Web Manager e Presidente Comitato UNICEF, Francesca Petrei Castelli, proprietaria di Verrigni-Antico Pastificio Rosetano ed Emanuela Picchini, startupper presso WUULS.

Nell’ambito storico-letterario invece, il Campus ospiterà Carlo Fonzi, presidente dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, Angela Caruso, Direttore del Museo Archeologico di Castel di Sangro ed il latinista Giulio Belfiore. Tra gli ospiti d’eccezione infine, l’ attore Federico Perrotta, il fondatore della pagina Facebook “L’Abruzzese fuori sede” Gino Bucci, il Capitano di Corvetta Antonio Dovizio e la Creative Practitioner Fabiana Sforza.

“Tutta l’associazione è pervasa da un entusiasmo palpabile! C’è molta voglia di offrire ai migliori 20 studenti d’Abruzzo l’opportunità di fare una scelta più consapevole per il loro futuro, conoscere nuove persone e formarsi personalmente e professionalmente”, afferma il vicepresidente RAW, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico Debora Sbei.

“Il Campus è un evento unico in Abruzzo che si rinnova per il quarto anno consecutivo; è una preziosa occasione per riunire sul territorio persone intellettualmente curiose e favorire un passaggio generazionale. L’augurio è quello che i nostri giovani talenti possano avere successo nel mondo e ripotare in Abruzzo ciò che di buono avranno appreso per favorire lo sviluppo sostenibile della Regione. Un grazie accorato allo staff del RAW, all’università ETH di Zurigo nella persona di Mikaela Iacobelli, alla Fondazione De Agostini ed a Il Sole 24 Ore per aver donato libri e materiale editoriale”, chiosa il presidente, l’ing. Davide Michelucci.