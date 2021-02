Campli, si chiude la vaccinazione degli ultraottantenni: i dati

Complessivamente sono state vaccinate 318 persone, ieri si è svolta l’ultima delle tre giornate. Ecco come sono andate le operazioni

CAMPLI – Terza e ultima giornata di vaccinazione, ieri, per i cittadini ultra 80enni nel Comune di Campli: 132 le persone vaccinate. Nel complesso, nel Comune di Campli sono state vaccinate 318 persone ultra 80enni. Le operazioni sono state coordinate dal Consigliere delegato alla Sanità del Comune di Campli, Dott. Pietro Adriani.

“Tutte si è svolto in modo regolare e nel rispetto degli orari, grazie ad un grande lavoro svolto in questi giorni dagli uffici comunali, dai medici volontari – il Vicesindaco Dott. Antonio Francioni, i Dott. Di Re e Lepore, coordinati dal Consigliere delegato alla Sanità Dott. Pietro Adriani – dalla Protezione Civile, l’Associazione dei Carabinieri in pensione, Soccorso Farnese, la Polizia Municipale e gli addetti del reparto manutentivo. Un ringraziamento va alla ASL di Teramo, agli infermieri e al Poliambulatorio Farnese che ha ospitato le operazioni. Un grazie di cuore va poi all’Associazione della Traversa, alla consigliera delegata Melissa Galli e a tutta la mia squadra che anche questa volta ha fatto la differenza” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che ha aggiunto: “Ci auguriamo che tutto si svolga più rapidamente possibile. Il Comune di Campli farà, come sempre, la sua parte per superare questa emergenza”.