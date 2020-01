Campionati italiani indoor Pattinaggio Corsa Pescara 2020, programma

PESCARA – Si apre nel weekend 30 gennaio – 2 febbraio la stagione federale del pattinaggio Corsa con la grande Kermesse dei Campionati italiani indoor velocità di pattinaggio a rotelle che ritornano a Pescara per il secondo anno consecutivo.

Sarà infatti la pista a curve sopraelevate con pendenza costante del Pattinodromo comunale “ex Gesuiti” di Pescara ad ospitare l’evento di apertura della stagione 2020 del Pattinaggio Corsa che comprenderà anche il Trofeo Skate riservato alla categoria Ragazzi12.

Grandi numeri anche quest’anno per il massimo evento indoor 2019: sono previsti circa 750 atleti e oltre 70 società alla prima uscita ufficiale dei migliori pattinatori italiani, reduci da una brillante stagione internazionale che li ha visti protagonisti in terra di Spagna prima ai World Roller Games di Barcellona e poi agli Europei di Pamplona.

L’evento è organizzato dalla A.S.D. Centro Sportivo Pattinaggio Pescara, in collaborazione con FISR Abruzzo e con il contributo del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo.

La manifestazione sarà interamente visibile in diretta streaming sulla FisrTV, arricchita dal commento tecnico curato da uno dei massimi esperti della disciplina.

PROGRAMMA ORARIO

CORSA

Venerdì 31 gennaio 2020

ore 8.30 – ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso

ore 8.35 – 1 giro crono atl.contrapp. R12f qualificazioni

a seguire – 1 giro crono atl.contrapp. R12m qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Rf qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Rm qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Af qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Am qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Jf qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Jm qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Sf qualificazioni

– 1 giro crono atl.contrapp. Sm qualificazioni

ore 15.00 – ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso

ore 15.35 – m. 3000 punti Af quarti di finale

a seguire – m. 3000 punti Am quarti di finale

– m. 5000 punti Jf semifinali

– m. 5000 punti Jm semifinali

– m. 5000 punti Sf semifinali

– m. 5000 punti Sm semifinali

– m. 3000 punti Af semifinali

– m. 3000 punti Am semifinali

ore 18.00 – 18.30 CERIMONIA DI BENVENUTO e PREMIAZIONE TROFEO

BONACOSSA

ore 19.00 – riscaldamento pre-gare crono atleti contrapposti

ore 19.20 – 1 giro crono atl.contrapp. R12f finale

ore 19.30 – 1 giro crono atl.contrapp. R12m finale

ore 19.40 – 1 giro crono atl.contrapp. Rf finale

ore 19.50 – 1 giro crono atl.contrapp. Rm finale

ore 20.00 – 1 giro crono atl.contrapp. Af finale

ore 20.10 – 1 giro crono atl.contrapp. Am finale

ore 20.20 – 1 giro crono atl.contrapp. Jf finale

ore 20.30 – 1 giro crono atl.contrapp. Jm finale

ore 20.40 – 1 giro crono atl.contrapp. Sf finale

ore 20.50 – 1 giro crono atl.contrapp. Sm finale

ore 21.00 – riscaldamento pre-gare a punti

ore 21.15 – m. 3000 punti Af finale

ore 21.25 – m. 3000 punti Am finale

ore 21.35 – m. 5000 punti Jf finale

ore 21.45 – m. 5000 punti Jm finale

ore 21.55 – m. 5000 punti Sf finale

CORSA

ore 22.05 – m. 5000 punti Sm finale

Sabato 1 febbraio 2020

ore 8.30 – ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso

ore 8.35 – m. 1000 sprint Af qualificazioni

a seguire – m. 1000 sprint Am qualificazioni

– m. 1000 sprint Jf qualificazioni

– m. 1000 sprint Jm qualificazioni

– m. 1000 sprint Sf qualificazioni

– m. 1000 sprint Sm qualificazioni

a seguire – m. 3000 eliminazione R12f quarti di finale

– m. 3000 eliminazione R12m quarti di finale

– m. 3000 punti Rf quarti di finale

– m. 3000 punti Rm quarti di finale

a seguire – m. 1000 sprint Af quarti di finale

– m. 1000 sprint Am quarti di finale

– m. 1000 sprint Jf quarti di finale

– m. 1000 sprint Jm quarti di finale

– m. 1000 sprint Sf quarti di finale

– m. 1000 sprint Sm quarti di finale

ore 15.30 – ritrovo Giuria e concorrenti -prove tecniche del percorso

ore 16.05 – m. 3000 eliminazione R12f semifinali

a seguire – m. 3000 eliminazione R12m semifinali

– m. 3000 punti Rf semifinali

– m. 3000 punti Rm semifinali

– m. 3000 punti. Af semifinali

– m. 3000 punti Am semifinali

– m. 3000 eliminazione R12f finale non qualificati

– m. 3000 eliminazione R12m finale non qualificati

– m. 3000 punti Rf finale non qualificati

– m. 3000 punti Rm finale non qualificati

– m. 1000 sprint Af semifinali

– m. 1000 sprint Am semifinali

– m. 1000 sprint Jf semifinali

– m. 1000 sprint Jm semifinali

– m. 1000 sprint Sf semifinali

– m. 1000 sprint Sm semifinali

– m. 3000 eliminazione R12f finale

– m. 3000 eliminazione R12m finale

– m. 3000 punti Rf finale

– m. 3000 punti Rm finale

– premiazioni gare sera precedente e pomeriggio odierno

ore 20.30 – ritrovo Giuria e concorrenti -prove tecniche del percorso

CORSA

ore 21.05 – m. 1000 sprint Af finale

ore 21.10 – m. 1000 sprint Am finale

ore 21.15 – m. 1000 sprint Jf finale

ore 21.20 – m. 1000 sprint Jm finale

ore 21.25 – m. 1000 sprint Sf finale

ore 21.30 – m. 1000 sprint Sm finale

ore 21.40 – m. 3000 punti Af finale

ore 21.50 – m. 3000 punti Am finale

ore 22.00 – premiazioni

Domenica 2 febbraio 2020

ore 8.30 – ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso

ore 8.35 – m. 3000 americana a squadre R/Af fase di qualificazione

– m. 3000 americana a squadre R/Amfase di qualificazione

– m. 3000 americana a squadre J/Sf fase di qualificazione

– m. 3000 americana a squadre J/Sm fase di qualificazione

a seguire – m. 3000 americana a squadre R/Af finale

– m. 3000 americana a squadre R/Am finale

– m. 3000 americana a squadre J/Sf finale

– m. 3000 americana a squadre J/Sm finale

– premiazioni

N.B.: Il presente programma orario potrà variare in funzione dell’effettivo numero degli atleti partecipanti e di eventuali esigenze televisive.