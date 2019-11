Campionati nazionali indoor di Pattinaggio a Pescara, la presentazione

Consegnata una pergamena di riconoscenza da parte del Comune di Pescara agli atleti Asja Varani e Lorenzo De Benedictis

PESCARA – “C’è chi si impegna per anni in una disciplina sportiva, facendo tante rinunce per arrivare ai risultati. Questo accade anche a chi, come me, ha la passione per gli sport su rotelle e oggi abbiamo il piacere di condividere con l’Amministrazione Comunale i successi di tre atleti che si sono affermati a livello internazionale, rendendo l’Italia e Pescara orgogliosi dei loro successi”.

Queste in sintesi le parole di Sabatino Aracu, presidente federale della FISR, il quale ha presentato con una punta di commozione Asja Varani e Lorenzo De Benedictis ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale per la consegna di una pergamena di riconoscenza da parte del Comune di Pescara. Assente il sindaco Carlo Masci, impegnato a Rimini, è toccato all’Assessore allo Sport Patrizia Martelli leggere le motivazioni del riconoscimento comunale.

L’Assessore inoltre ha illustrato i prossimi campionati nazionali di INDOOR di Pattinaggio che si svolgeranno a Pescara tra il 31 gennaio e il 2 febbraio del 2020. La manifestazione è stata poi spiegata nei dettagli dallo stesso Sabatino Aracu, il quale ha auspicato che Pescara diventi per il pattinaggio come il tennis per Roma, ovvero un punto di riferimento assoluto a livello nazionale e internazionale. L’Abruzzo infatti è una delle regioni nelle quali gli sport rotellistici hanno sempre avuto un grande seguito.

“Il movimento degli sport rotellistici è in grande aumento – ha spiegato Aracu – e molti ragazzi si stanno appassionando ai pattini e allo skate.”

Il presidente della Commissione Sport Adamo Scurti ha precisato che sta partendo la costruzione di uno skatepark, permettendo di implementare ancora di più un’attività sportiva molto amata in città e che durante i giorni dei campionati nazionali vedrà a Pescara almeno 3000 persone, tra atleti, staff tecnici e familiari.

Parole di elogio, agli atleti premiati sono arrivate anche dal consigliere Christian Orta mentre il Presidente regionale della FISR Giovanni Di Eugenio ha auspicato una sinergia sempre più stretta tra istituzioni pubbliche pescaresi e il comitato regionale degli sport rotellistici, affinché Pescara diventi una capitale di questo sport.

Le pergamene sono state consegnate ad Asja Varani (ASD Rolling Pattinatori D. Bosica di Martinsicuro ), 18 anni, pattinatrice fin dall’età di 3 anni e campionessa del mondo sprint, una vittoria ottenuta a Barcellona.

Lorenzo De Benedictis (Polisportiva Rinascita Sport di Ferrara), anche lui pattinatore fin dall’età di 3 anni ha invece conquistato la medaglia d’argento nei campionati europei e divide la propria passione sportiva con quella dello studio musicale. Assente alla cerimonia l’atleta Antony Russi pattinatore artistico per la società Jolly di Pescara.