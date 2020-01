Annullato il tour teatrale “Terrapiattista” di Beppe Grillo

Cancellata anche la data che l’artista avrebbe dovuto tenere al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 25 marzo. Info su rimborso biglieti

PESCARA – In seguito all’annullamento dell’intero tour teatrale “Terrapiattista“, dovuto a problematiche di salute dell’artista, Alhena Entertainment comunica la cancellazione della data di “Beppe Grillo in Terrapiattista“, inizialmente programmata per il prossimo 25 marzo al Teatro Massimo di Pescara.

Di seguito la dichiarazione di Beppe Grillo:

“Ciao a tutti, devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour TERRAPIATTISTA, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro. Ciao, a presto!”.

INFO RIMBORSO BIGLIETTI

Il rimborso dei biglietti acquistati potrà essere richiesto entro e non oltre il 28 febbraio 2020. Tale rimborso prevede il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Per ottenerlo è necessario essere in possesso del titolo di accesso integro senza il quale non sarà possibile avere il suddetto rimborso. Per effettuare il rimborso ci si dovrà rivolgere presso lo stesso punto prevendita dove è stato acquistato il biglietto per l’evento o presso la biglietteria del teatro o contattando il circuito online presso cui è avvenuto l’acquisto, come da modalità regolamentata nei termini di acquisto del sito.