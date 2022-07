Campionati Italiani FCI: ottimi risultati per Carlini e Sammassimo

TERAMO – La maglia tricolore è sinonimo di delizia per i palati fini degli atleti del sodalizio teramano del Team Battistini-Amici della Bici. Due gli impegni di rilievo nell’ultima decade di giugno in ambito nazionale: i Campionati Italiani Strada FCI a Monte Urano nelle Marche e a seguire quelli Mediofondo FCI a Gioia Sannitica in Campania.

La squadra del presidente ed atleta Jarno Stanchieri ha dimostrato di avere una marcia in più con alcuni dei suoi portacolori dando il meglio di sé stessi. In una gara disputata nelle Marche, l’aria di casa ha portato bene all’ascolana Alessandra Carlini che ha vinto in scioltezza il titolo italiano tra le master donna 1 con un vantaggio superiore ai due minuti sulle dirette avversarie.

Argento amaro nella categoria master 4 per Morris Sammassimo nonostante una condizione di forma eccellente per il pluridecorato atleta di Sant’Egidio alla Vibrata.

Con ottimi riscontri la partecipazione degli altri atleti Mario Bastianelli, Osvaldo Pompa, Domenico Parissi, Giuseppe Di Febbo, Francesco Cerquitelli, Edoardo Malatesta e Franco Cozza.

Aveva un conto aperto con la sfortuna ma nella trasferta campana di Gioia Sannitica alla Maratona del Matesannio, Morris Sammassimo si è preso il titolo italiano mediofondo tra i master 4 palesando una grinta fuori dal comune anche nei momenti difficili.

Questo doppio titolo italiano di Carlini e Sammassimo è stato accolto con vivo compiacimento da parte di Jarno Stanchieri: “Il Team Battistini ha dimostrato di essere una squadra di caratura nazionale che oltre a ben figurare su gare a circuìto, granfondo e mediofondo tutto l’anno, si fa trovare sempre pronta nelle gare che assegnano il titolo Italiano sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana”.