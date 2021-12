I Campionati italiani assoluti di Marcia a Pescara

La gara, valida anche per la qualificazione alla Coppa del Mondo, si terrà il 16 gennaio 2021

PESCARA – Si terranno a Pescara il 16 gennaio 2022 i Campionati italiani assoluti di Marcia, validi anche per la qualificazione alla Coppa del Mondo. Un evento, per questo, di profilo internazionale. Presenti sul tracciato anche le due medaglie d’oro olimpiche italiane a Tokyo, Antonella Palmisano e Massimo Stano. Ne ha dato notizia il presidente della Commissione comunale allo Sport, Adamo Scurti, ex atleta nel settore dei Lanci, che non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per aver ottenuto la prestigiosa competizione.

“Un’assegnazione – ha dichiarato Scurti questa mattina – che è frutto di un’intensa attività condotta presso la Federazione a Roma, alla quale abbiamo dimostrato tutte le capacità logistiche e organizzative necessarie per ospitare un evento di così importante rilievo. Ringrazio quindi tutti coloro che con me si sono molto impegnati per raggiungere questo risultato che rappresenterà l’occasione di un indubbio ritorno promozionale per la nostra città”.

Si terrà per la prima volta la gara sulla distanza dei 35 chilometri (che deriva dalla 50 chilometri). Quella del 16 gennaio a Pescara sarà la prima uscita nazionale e internazionale della stagione agonistica, con la partecipazione di non meno di 300 atleti, tra questi diversi abruzzesi. L’organizzazione dei campionati, unitamente alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), sarà curata dall’Asd Passologico.