Cammino Letterario by Masciulli Edizioni domani a Pescina e Celano

PESCINA – Zaini in spalla e passo svelto: è tutto pronto ormai per il terzo Cammino Letterario Italiano, versione autunnale, che partirà proprio domani 19 novembre 2022. Saranno 13 i chilometri che lo staff Masciulli Edizioni, guidato da Alessio dovrà affrontare insieme ai simpatizzanti della lettura e agli amanti dei paesaggi abruzzesi: saranno diverse anche le “tappe” culturali alla scoperta delle bellezze artistiche dei comuni e che sono state scelte. Il tratto da percorrere equivale alla distanza tra Pescina e Celano, nell’aquilano: entrambi i comuni accoglieranno i partecipanti nei salotti organizzati.

“Partiamo da Pescina, comune a noi caro, perché vogliamo rendere omaggio a Ignazio Silone grande scrittore abruzzese al quale dedicheremo parte del cammino della prima giornata, infatti visiteremo la Casa Museo e la sua tomba – spiega Masciulli – faremo anche tappe con letture, visiteremo la Casa Museo Mazzarino, la chiesa di S.Antonio, la Basilica-Cattedrale Santa Maria delle Grazie; arriveremo il giorno dopo per pranzo a Celano e conosceremo la storia del Castello, accompagnando alla visita guidata anche letture”.

Il Salotto letterario di Pescina avrà luogo nella Sala Convegni Ignazio Silone alle ore 17,00 di sabato 19 novembre: interverranno il sindaco Mirko Zauri ed il Presidente del Centro Studi Ignazio Silone, Tiziana Cucolo. Gli autori ospiti di questa tappa sono: Alessandro De Cerchio, Antonio Gasbarrini, Cesira Donatelli, Enrico Magnano, Manuela Di Dalmazi.

Dopo la presentazione ci sarà la proiezione del video promozionale di Pescina realizzato grazie al contributo della Fondazione Carispaq dell’Aquila per la regia di Marcello De Luca e del Docufilm “Il giovane Silone”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, per la regia Gabriele e Sara Cipollitti, e le musiche di Guido Ruggeri.

Il 20 novembre invece, il cammino, si sposterà partendo da Pescina alle 10.00 verso Celano dove alle ore 17,00, presso l’Auditorium Enrico Fermi, saranno il sindaco Settimio Santilli e la direttrice del Castello Piccolomini (visitabile dalla ore 15,00) Geltrude Di Matteo, ad accogliere Alessio Masciulli e gli autori ospiti: Alfredo Scogna, Anna Giuseppina Joly, Delfo Paris, Germano Chiaverini, Luca Pompei, Serena Giampietro e Adelaide.

Il ritrovo in vista della partenza è previsto per sabato 19, in piazza Mazzarino a Pescina alle ore 10,00 nella pasticceria Fontamara.

In caso di condizioni meteo avverse, avranno luogo solo i Salotti Letterari.