PESCARA – Rhys Holden è il rinforzo arrivato in casa Pescara Pallanuoto. Australiano, esterno, 25 anni, rappresenta il regalo che la nuova società guidata da Stefania Scolta e Vittorio Giammarinaro ha voluto fare alla squadra, per cercare di raggiungere la salvezza nel campionato di serie A2. In estate ha disputato il Mondiale di pallanuoto con la nazionale australiana e adesso punta dritto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per raggiungerle ha deciso di sposare la causa biancazzurra, nella sua prima esperienza europea. Domani pomeriggio alle 17.30 sarà in vasca al Palapallanuoto contro Civitavecchia, per aiutare la squadra di guidata da mister Franco Di Fulvio, a caccia della prima vittoria stagionale.

“Sono molto contento di essere qui” dice alla vigilia del suo primo impegno ufficiale con il Delfino. “Mi alleno con questo gruppo da qualche settimana. Nei giorni scorsi è arrivato il visto dalla Federazione e finalmente posso scendere in vasca”. Poi prosegue: “Sono fiducioso, la squadra sta crescendo. Le prime due partite ce le siamo giocate fino alla fine, adesso è arrivato il momento di fare punti. I miei gol? Spero arrivino, ma la cosa che più conta è che la squadra porti a casa il successo”.

L’arrivo del giovane australiano offre un’importante alternativa a mister Di Fulvio, che ha deciso di aggregarlo immediatamente al gruppo dei 13 da portare in piscina per affrontare il Civitavecchia.

Questa la lista dei convocati: Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Castagna.