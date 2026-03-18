Cammini d’Abruzzo protagonisti a “Fa’ la cosa giusta”

MILANO – I Grandi Cammini d’Abruzzo hanno conquistato il pubblico di Fa’ la cosa giusta, la più importante fiera italiana dedicata al turismo lento e sostenibile, che a Milano ha richiamato oltre 65 mila visitatori, 6.000 studenti e più di 500 espositori. Nello spazio dedicato ai viaggiatori “a passo lento”, la Regione Abruzzo ha presentato la propria offerta escursionistica dialogando con un pubblico sempre più attento ai territori autentici e lontani dal turismo di massa.

Un evento sold out per raccontare i Cammini d’Abruzzo

L’incontro istituzionale “Cammini d’Abruzzo: a passo lento alla scoperta del territorio” ha registrato il tutto esaurito. Durante la presentazione, i rappresentanti regionali hanno illustrato la nuova legge quadro sul Turismo, strumento che punta a garantire standard elevati di fruibilità, sicurezza e qualità dell’esperienza.

La fiera è stata anche l’occasione per valorizzare le principali proposte escursionistiche abruzzesi, oggi tra le più apprezzate a livello nazionale.

I Cammini presentati a Milano

Cammino dei Briganti e Cammino del Gran Sasso: due itinerari ormai consolidati nel trekking italiano, capaci di unire natura, storia e tradizioni.

Cammino della Pace e Cammino Grande di Celestino: percorsi che intrecciano spiritualità e paesaggi d’alta quota; quest’ultimo è al centro di un progetto nazionale di inclusione sociale.

Cammino della Linea Gustav: vincitore del finanziamento FSC 21-27, esempio virtuoso di come la memoria storica possa trasformarsi in un motore di sviluppo turistico.

Le parole della Regione Abruzzo

“L’Abruzzo si conferma una terra di tradizioni pastorali e accoglienza genuina – ha dichiarato il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario – capace di trasformare il proprio patrimonio naturale in una proposta moderna e sostenibile. Il grande interesse del pubblico milanese dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta: unire la bellezza selvaggia dei parchi a una gestione professionale dell’offerta”.

Un Abruzzo sempre più centrale nel turismo lento

La presenza alla fiera, realizzata in collaborazione con le Camere di Commercio regionali, ha rafforzato il posizionamento dell’Abruzzo come destinazione ideale per chi cerca esperienze autentiche, cammini immersi nella natura e itinerari culturali lontani dalle rotte affollate.