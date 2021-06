Camion in fiamme al Traforo del Gran Sasso: traffico bloccato

La zona é stata messa in sicurezza ma il traffico risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia: le auto fatte uscire ai caselli precedenti

L’AQUILA – Nella mattinata di oggi un camion in transito sull’autostrada A24, in direzione Roma, ha preso fuoco all’interno Traforo del Gran Sasso. Immediatamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco da L’Aquila e Teramo, i quali, insieme al personale di Strada dei Parchi, hanno prontamente messo in sicurezza la zona interessata la zona. L’autista del mezzo pesante non ha riportato conseguenze.

Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia mentre le auto vengono fatte uscire ai precedenti caselli.