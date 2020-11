Camera di Commercio di Chieti e Pescara, al via iniziative per gli studenti

L’11 novembre campanella suonata per 640 persone tra studenti e docenti. A lezione per imparare il futuro e difendersi dai pericoli del web

CHIETI – La fase arancione nelle province di Chieti e Pescara si apre con un calendario di iniziative della Camera di Commercio dedicate agli studenti delle scuole superiori, tra i soggetti più colpiti dai provvedimenti per il contenimento del contagio.

Ieri, 11 novembre, suono della campanella per ben 640 tra ragazzi e professori che hanno iniziato un ciclo di incontri dal titolo “Think Your Future” in collaborazione con l’Ifoa, istituto di formazione del sistema camerale nazionale, su come preparare un curriculum, gestire un colloquio di lavoro, ripensare la mobilità internazionale alla luce dei nuovi vincoli e cogliere le opportunità professionali offerte dal territorio.

A sedersi dietro i pc le scuole I..S.S. Alessandrini di Montesilvano, I.S.S. “L. Da Penne-M.Dei Fiori” di Penne, Liceo Classico G. D’Annunzio di Pescara, I.T.C.G. Tito Acerbo di Lanciano, Istituto Omnicomprensivo Cuppari di Alanno, Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Pescara, I.T.C.G. “F. Palizzi” di Vasto.