Calciomercato Teramo, ecco gli ultimi movimenti

Florio, proveniente dal Pordenone chiude il mercato in entrata della società biancorossa. A centrocampo torna Costa Ferreira, scambio di mercato con la Fermana Valentini – Persia

TERAMO – Il calciomercato del Teramo, sul fronte degli ingressi, si chiude ufficialmente con l’innesto di Filippo Florio, arrivato a titolo definitivo dal Pordenone Calcio. Classe 1996, originario di Napoli, Florio inizia il suo percorso da giovanissimo, nella stagione 2011/12, con la maglia dell’Ischia Isolaverde in Serie D, esordendo in C nel 2014 e tornando sull’isola dopo la parentesi del 2015 a Rimini; Lucchese, Santarcangelo, Ascoli e Pordenone sono state le successive esperienze, tutte consumate tra i “Pro”, con poco meno di un centinaio di presenze complessivamente raccolte. Florio si metterà a disposizione dello staff tecnico biancorosso dal pomeriggio martedì.

La società biancorossa, infine, rende noto il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Infantino alla Carrarese Calcio: nel ringraziarlo per il prezioso contributo offerto, il club gli augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni. Ceduti in prestito, inoltre, i giovani Bregasi (centrocampista classe 2001) e Celentano (difensore esterno classe 2001): il primo al Chieti, il secondo a Cerignola, compagini entrambe militanti nel campionato di Serie D.

Torna il jolly della mediana Costa Ferreira

La S.s. Teramo Calcio annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pedro Miguel Costa Ferreira, che si trasferisce in biancorosso a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Lecce. Il 28enne centrocampista di origini lusitane ritorna a vestire la maglia del Diavolo a distanza di nove stagioni, dopo l’esperienza datata 2010/11 nell’allora campionato di Serie D, dove scese in campo in 28 occasioni con l’aggiunta di 4 reti. Capace di rivestire più ruoli in mediana e sulla fascia, Costa Ferreira ha totalizzato complessivamente in carriera 295 presenze e 44 marcature, iniziando con il Carpi in Eccellenza e proseguendo poi con Ancona, Messina, Virtus Entella (tre anni consecutivi in Serie B), Lecce e Trapani.

«Onestamente quando il mio agente mi ha prospettato la possibilità di tornare a Teramo più di un mese fa – le sue prime parole – pensavo fosse impossibile, ma con il tempo si è dimostrata essere l’unica società a volermi con i fatti. La serietà delle persone ha influito in maniera decisiva sulla scelta finale, è stato un corteggiamento lungo ma redditizio. Ricordo bene quell’annata (2010/11, ndr) ed il calore della gente: eravamo partiti molto bene in campionato, perdendo poi la finale playoff con il Rimini. Ero giovanissimo e giocavo da esterno. Negli anni sono diventato una mezzala pura, venendo impiegato anche a ridosso delle punte, sfruttando le conclusioni dalla distanza. Conosco Arrigoni e Di Matteo per aver vinto con loro il campionato a Lecce salendo in Serie B. Con l’entusiasmo creatosi oggi a Teramo, mi auguro che la tifoseria possa fornirci una spinta importante sia in casa che in trasferta, per aiutarci a raggiungere i migliori risultati».

Costa Ferreira, che ha firmato un contratto biennale, raggiungerà il gruppo biancorosso nel pomeriggio di oggi.

Scambio con la Fermana: Valentini in Abruzzo, Persia nelle Marche

La S.s. Teramo Calcio comunica di aver ratificato con la Fermana Football Club lo scambio, a titolo definitivo, dei cartellini dei calciatori Mattia Valentini, che si è legato al club di via Irelli fino al 30 giugno 2022, e Angelo Persia, che effettua il percorso inverso. Valentini, portiere di 193 centimetri d’altezza prossimo ai ventidue anni, è nativo di Cattolica e proviene dal positivo triennio di Fermo, con cui ha disputato 63 partite.

«Sono cresciuto nelle Giovanili del Rimini, dove sono stato fino all’età di sedici anni – le sue dichiarazioni – quindi ho completato l’iter a Cesena con la Primavera e a Santarcangelo nella Berretti. I tre anni consecutivi di Fermo mi hanno formato come uomo e come atleta: ho vinto subito il campionato di D, continuando ad essere impiegato con costanza anche la stagione successiva in Serie C, prima di essere fermato da un brutto infortunio al ginocchio a fine ritiro precampionato l’annata passata. È bastata poco per dire sì al Teramo, sono stato convinto dal progetto biancorosso e dalla ferrea volontà personale di rimettermi in gioco. Conosco bene Soprano per averci giocato insieme a Fermo e ricordo il calore del pubblico e la bellezza dello stadio. Spero in un’annta produttiva, in grado di regalare soddisfazioni a tutti e che possa consentirmi di riprendere il giusto feeling con il rettangolo di gioco».

Valentini raggiungerà il gruppo biancorosso nel pomeriggio di domani, martedì. Nel contempo la società, nel ringraziare Persia per il fattivo contributo offerto nella stagione passata, gli augura le migliori fortune professionali e umane.