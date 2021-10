Calcio a 5, esordio casalingo per la Tombesi: arriva l’Ecocity Genzano

Dell’Oso: “Affrontiamo un avversario fortissimo. Dobbiamo imparare a gestire meglio la gara e ad evitare cali di concentrazione”

ORTONA – Dopo il pareggio per 4-4 sul campo della Mirafin, ecco il primo impegno casalingo per la Tombesi. Al palazzetto di Ortona arriva l’Ecocity Genzano, una delle squadre più attrezzate del girone e tra le principali candidate alla promozione. I laziali sono a quota 4 punti in classifica: al pareggio per 2-2 sul campo del Nordovest, alla prima giornata, è seguita la vittoria casalinga, pur sofferta, contro la Roma (5-3). Sarà certamente assente per squalifica Lukaian, uno dei giocatori di maggior peso ed esperienza del roster Ecocity, in cui militano anche due ex gialloverdi: Matias Lara e Peppino Di Risio.

La Tombesi, dal canto suo, recupererà dalla squalifica Daniel Chávez, che potrà così debuttare con la maglia ortonese, e Dario Dell’Oso, portiere e uomo di maggiore esperienza nel gruppo. Proprio lui ha parlato alla vigilia della gara:

“C’è ancora grande rammarico per la partita di sabato, perché siamo stati due volte in vantaggio di due gol e ci siamo fatti rimontare in entrambe le occasioni. Bisogna saper prendere quanto di buono si è visto, soprattutto considerando che era la prima partita di una squadra giovane e profondamente rinnovata rispetto allo scorso anno, ma, allo stesso tempo, dobbiamo imparare a prestare più attenzione, per non buttare punti e risultati che sono alla nostra portata. Quanto alla partita di domani, arriva una delle squadre più forti del girone che, nonostante l’assenza pesante di Lukaian, verrà certamente a Ortona per vincere. Noi dovremo giocarla come tutte le altre partite di quest’anno: con la consapevolezza di essere una buona squadra, rispettando l’avversario ma senza avere paura, perché in campo, in fin dei conti, si va sempre cinque contro cinque e tutto è possibile. Dovremo stare attenti anche alla gestione della gara, evitando cartellini ed episodi di nervosismo inutili, che rischiano solo di regalarci squalifiche per le partite successive. Sono comunque fiducioso, perché conosco i miei compagni e sono sicuro che domani faremo una bella prestazione”.