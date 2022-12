Brunch di Natale a sostegno della ricerca scientifica Fondazione Veronesi

PESCARA – La responsabile della delegazione di Pescara di Fondazione Umberto Veronesi, Gabriella Gallucci, rinnova il suo grande impegno nei confronti della ricerca scientifica, organizzando un brunch natalizio. L’evento avrà luogo domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 12.00, nelle sale dell’Hotel Villa Maria, in via San Paolo – Contrada Pretaro 1, Francavilla al Mare.

I fondi raccolti permetteranno di contribuire al finanziamento di un ricercatore impegnato quotidianamente nel trovare soluzioni di cura sempre più efficaci contro le patologie oncologiche.

Durante l’evento è previsto anche un breve intervento della Dott.ssa Marica Franzago, ricercatrice sostenuta dalla delegazione nel 2021, grazie ai fondi raccolti in occasione delle numerose attività messe in campo durante l’anno 2020. La dottoressa Franzago porta avanti il suo progetto di ricerca presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, con l’obiettivo di valutare il ruolo di geni, stili di vita e fattori clinici in gravidanza rispetto all’incidenza di patologie come obesità e diabete gestazionale.

“Vorrei ringraziare di cuore tutti i sostenitori che proseguono, con costanza ed entusiasmo, a supportare le attività della delegazione sul territorio. Sono felice di avere al mio fianco un gruppo di delegate con le quali condividere la volontà di portare avanti il nostro impegno a favore della ricerca scientifica d’eccellenza” – afferma Gabriella Gallucci, Responsabile della delegazione di Pescara di Fondazione Umberto Veronesi.

Per informazioni e per confermare la propria adesione è possibile scrivere a: info.pescara@fondazioneveronesi.it oppure contattare il numero 366 4555304.