2° Babbo Natale in Moto, solidarietà per l’Ospedale Civile di Pescara

PESCARA – “Il Motoclub Polizia di Stato si veste da Babbo Natale e regala doni ai bambini dell’Ospedale Civile di Pescara. Si svolgerà infatti domenica prossima, 18 dicembre la seconda edizione del Babbo Natale in Moto, del Moto club Polizia di Stato – delegazione Pescara, evento che abbina il sapore della festa alla solidarietà nei confronti dei più fragili”. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli ufficializzando l’evento patrocinato dal Comune.

“Domenica prossima una lunga onda rossa di motociclisti, vestiti da Babbo Natale, a bordo delle loro ‘renne motorizzate’, invaderà la città di Pescara – ha spiegato l’assessore Martelli -. L’appuntamento è alle 9 in Piazza della Repubblica, alle 11 il saluto alle Autorità e alle 11.30 è prevista la partenza tra rombi, clacson e musiche natalizie, che rallegreranno e riscalderanno le vie cittadine, per raggiungere il Presidio Ospedaliero di Pescara, dove ad attendere la bella carovana saranno i bambini del reparto pediatrico e i ragazzi dell’Associazione Genitori Bambini Emopatici (AGBE) di Pescara, a cui verranno donati regali e dolciumi tipici del Natale.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di far vivere una giornata di piena spensieratezza a tutti i partecipanti, che allo stesso tempo collaborano alla raccolta fondi, che andrà devoluta al Piano di Assistenza Continuativa Marco Valerio della Polizia di Stato, un fondo di assistenza nei confronti dei figli di esponenti della Polizia di Stato, affetti da patologie ad andamento cronico fino al diciottesimo anno di età.

L’amministrazione comunale accompagnerà la carovana per salutare, fra l’altro, una delle strutture gioiello della città, Casa Agbe che ogni anno assiste centinaia di famiglie che sono costrette a vivere lunghi periodi fuori casa per garantire ai propri bambini una possibilità di cura e di salvezza, periodi che diventano ancora più malinconici nei giorni di festa, quando più pesante è vivere lontano dagli affetti più cari. E in tal senso esprimiamo il nostro ringraziamento oltre che la nostra gratitudine agli esponenti della Polizia di Stato che regaleranno a quelle famiglie un momento di svago e di serenità”.