Open Day all’Istituto “Alessandrini Marino” di Teramo il 18 dicembre

TERAMO – L’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo ha organizzato una Giornata di scuola aperta (Open Day) per domenica 18 dicembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, dedicata all’orientamento scolastico degli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado della provincia di Teramo.

Il gruppo docenti dell’Istituto sta portando avanti un’azione di orientamento nelle Secondarie di primo grado del territorio per individuare gli alunni che hanno una particolare attitudine a frequentare istituti a indirizzo tecnico-professionale. Infatti l’obiettivo principale è quello di aiutare i ragazzi a scegliere il percorso scolastico più adatto alle loro attitudini e ai loro interessi.

Durante la giornata dell’Open Day docenti, studenti e personale ATA dell’Istituto saranno presenti nella Sede di Via San Marino n° 12 per fornire tutte le informazioni sulle diverse attività svolte sia in ambito curricolare sia extracurricolare e illustrare agli interessati il nuovo Indirizzo di studi dell’Istituto Professionale “Marino”, denominato “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale” (G.A.R.A.).

La Segreteria dell’Istituto, dal 9 al 30 gennaio 2023, ogni martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, offrirà supporto alle famiglie nella procedura di iscrizione.