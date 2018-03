Brucia buste di rifiuti, 50enne arrestato a Chieti

CHIETI – Un uomo di 50 anni di Chieti è stato arrestato in flagranza la notte scorsa dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Chieti, con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio.

L’uomo, che si aggirava per le strade del centro cittadino di Chieti, utilizzando un accendino aveva incendiato dapprima alcuni sacchetti di rifiuti posizionati davanti alle abitazioni di via De Lollis e di via Pellicciotti, causando danni anche agli stessi portoni, e, successivamente, due contenitori di plastica per rifiuti contenenti carta in via Valignani.

Proprio lì gli agenti della Volante, allertati da alcuni cittadini che avevano visto le fiamme, hanno visto il 50enne e, spente le luci dell’auto di servizio per non essere notati, si sono appostati e hanno sorpreso l’uomo mentre appiccava ancora il fuoco. Bloccato, l’uomo ha cercato di negare, ma poi ha ammesso le proprie responsabilità. È stato quindi arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.