Martinsicuro, raccolta differenziata: il 9 marzo un incontro con i cittadini

Organizzato dai Centri Sociali Ricreativi di Villa Rosa e Martinsicuro,si terrà presso la Sala Consigliare del Comune

MARTINSICURO (TE) – Venerdì 9 marzo, a partire dalle ore 21.00, la Sala Consigliare del Comune di Martinsicuro ospiterà un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “La raccolta che fa la differenza: il corretto conferimento dei rifiuti”.

L’appuntamento, organizzato dai Centri Socio Ricreativi di Villa Rosa e Martinsicuro, ha visto immediatamente l’adesione dell’amministrazione comunale e della Poliservice, società che gestisce il servizio nel comune truentino.

Questo il programma della serata che avrà, come temi centrali, il corretto conferimento dei rifiuti ed il rispetto dell’ambiente:

il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, farà un quadro generale dell’attuale situazione in Città; il Direttore Generale della Poliservice, Gabriele Ceci, illustrerà, tecnicamente, l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti; l’Assessore al Bilancio e alle Finanze, Alduino Tommolini, parlerà dei costi della cattiva gestione della raccolta differenziata; l’Assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci, farà una sintesi delle proposte messe in campo, in chiave futura, per il miglioramento del servizio di raccolta ed una migliore cura dell’ambiente di Martinsicuro e Villa Rosa.

“L’idea di questo incontro nasce dalla constatazione che bisogna, tutti insieme, sensibilizzare ed educare maggiormente i cittadini al rispetto dell’ambiente. Difatti, soprattutto in una località a forte vocazione turistica, che fa della risorsa ambientale la sua stessa identità, c’è bisogno di valorizzare la stessa come vera e propria cartolina da visita su cui puntare” dichiarano gli organizzatori dell’evento.

“L’Amministrazione, coinvolta nell’iniziativa, si propone in un ruolo di ascolto e di relazione con i cittadini affinché essi stessi si sentano parte in causa e, questo incontro pubblico, vuole essere un primo passo”.

L’ingresso è libero e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare.