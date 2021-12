Boxe, Edoardo D’Addazio sfida Marius Col a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 20:30, il pugile giuliese Edoardo D’Addazio torna sul ring per incrociare i guantoni con il moldavo Marius Col nella cornice casalinga del “Palacastrum”; l’incontro dà naturale seguito all’esordio vincente del 18 settembre contro Fabrizio Mazzone e del 6 novembre contro il croato Matija Petrinic, con il medesimo risultato vincente. Il terzo incontro da professionista del giovane peso leggero è propedeutico e di avvicinamento alla scalata al titolo italiano di categoria in programma, presumibilmente, per il prossimo anno. All’angolo del nostro Edoardo lo staff tecnico rappresentato dai Maestri Luciano Caioni e Paolo Di Cristofaro

