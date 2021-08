“Borgo Sud”, presentazione del libro della Di Pietrantonio a Teramo

TERAMO – In attesa della pubblicazione del bando che inaugurerà la XLVI edizione del Premio Teramo per un racconto inedito, ripartono gli incontri della rassegna letteraria “Aspettando il Premio Teramo”. Protagonista del primo appuntamento – ospitato all’interno della manifestazione estiva “Teramo Natura Indomita” – sarà la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, che presenterà il suo ultimo romanzo, Borgo Sud, secondo classificato al Premio Strega 2021. L’evento si terrà a Teramo, in piazza Sant’Anna, martedì 31 agosto 2021, alle ore 18,30.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e dell’assessore alla Cultura Andrea Core, dialogheranno con l’autrice il giornalista Antimo Amore, Simone Gambacorta (Presidente della giuria del Premio Teramo) e Paolo Ruggieri (Segretario del Premio Teramo).

Il romanzo (dal sito di Einaudi)

Adriana è come un vento, irrompe sempre nella vita di sua sorella con la forza di una rivelazione. Sono state bambine riottose e complici, figlie di nessuna madre. Ora sono donne cariche di slanci e di sbagli, di delusioni e possibilità, con un’eredità di parole non dette e attenzioni intermittenti. Vivono due grandi amori, sacri e un po’ storti, irreparabili come sono a volte gli amori incontrati da giovani. Ma per chi non conosce la lingua dell’affetto è molto difficile aprire il cuore. Con la sapienza e la naturalezza dei grandi scrittori, Donatella Di Pietrantonio ci regala in queste pagine un’emozione calda e sussurrata, che rimarrà con noi a lungo.

L’autrice

Donatella Di Pietrantonio vive a Penne, in Abruzzo, dove esercita la professione di dentista pediatrico. Con L’Arminuta (Einaudi 2017, tradotto in piú di 25 paesi) ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Campiello, il Premio Napoli e il Premio Alassio. Per Einaudi ha pubblicato anche Bella mia (prima edizione Elliot 2014), con cui ha partecipato al Premio Strega 2014 e ha vinto il Premio Brancati, e Borgo Sud (2020).