Duo Symphonia in concerto a Luco dei Marsi: ecco quando

Il concerto del 29 agosto vedrà sotto i riflettori il Maestro Mistheria, Giuseppe Iampieri, e Roberto Scarpa Meylougan

LUCO DEI MARSI – Finale agostano deluxe per la rassegna estiva “Vacanze luchesi… A Riveder le Stelle”, che ha portato a Luco dei Marsi un’intensa stagione degli eventi, poliedrica e ricchissima, con circa cinquanta tra concerti dei più diversi tipi di musica, spazi letterari, manifestazioni sportive ed iniziative speciali, tra cui diverse dedicate alla valorizzazione delle risorse naturali, storiche ed archeologiche del territorio.

L’ultimo concerto sotto le stelle d’agosto, in programma per domenica 29, alle 21, in piazza Umberto I, vedrà sotto i riflettori il Maestro Mistheria, Giuseppe Iampieri, e Roberto Scarpa Meylougan, nel Duo Symphonia. Il Maestro Mhisteria, tastierista, compositore, docente, produttore e pioniere della musica, originario di Luco dei Marsi, ha stupito e incantato le platee internazionali con progetti geniali e sperimentali, come quel “Vivaldi Metal Project” che ha vestito di futuro le note immortali del grande Compositore, esponente di punta della musica barocca. Roberto Scarpa Meylougan all’organo e Giuseppe Iampieri al pianoforte proporranno nel Duo Symphonia originali interpretazioni ricche di quelle sorprendenti e avvincenti sonorità in grado di coniugare mondi diversi e spesso apparentemente contrapposti.

“É un appuntamento che vedrà alla ribalta il talento di un Duo straordinario e di un concittadino che ha fatto dell’innovazione e della sapienza nel generare splendide alchimie musicali il proprio tratto distintivo, e di cui seguiamo con piacere e attenzione la costante crescita professionale, sancita da innumerevoli limpidi successi in patria e all’estero”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Rappresenterà una nuova occasione di condividere momenti di grande musica e spazi di svago e socialità in sicurezza, in quanto, come è stato durante tutta la stagione degli eventi, anche questa serata sarà condotta nel pieno rispetto delle correnti norme anti Covid. Invito tutti a partecipare”.