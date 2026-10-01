Borghi Autentici d’Italia protagonista a Piacere Abruzzo con 13 Comuni della rete

LANCIANO – Dal 2 al 4 ottobre il Polo Fieristico d’Abruzzo di Lanciano ospiterà “Piacere, Abruzzo!”, il primo Salone regionale del Turismo. Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà Borghi Autentici d’Italia, che parteciperà insieme a 13 Comuni abruzzesi della rete per promuovere un modello di sviluppo fondato su comunità, identità territoriali e valorizzazione dei borghi.

L’evento, promosso da Regione Abruzzo con Lancianofiera, le Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso e Abruzzo Travelling, punta a mettere in connessione territori, operatori turistici, buyer e tour operator nazionali e internazionali, creando nuove opportunità per il comparto regionale.

Borghi Autentici d’Italia sarà presente al Padiglione 3, stand 63-64, insieme ai Comuni di Balsorano, Barrea, Campo di Giove, Canistro Borgo Ospite, Cappadocia, Civitella Roveto, Collelongo, Fara San Martino, Monteferrante, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana e Torricella Peligna.

Tra i momenti più attesi della manifestazione, il panel “Un’altra idea di stare. Storie di comunità che rigenerano i territori e accolgono il futuro”, in programma sabato 3 ottobre alle ore 15. L’incontro offrirà un’occasione di confronto sul futuro delle aree interne, affrontando temi legati a servizi, accessibilità, sostenibilità, tutela del paesaggio, competenze e rapporto tra residenti e visitatori.

La partecipazione al Salone rappresenta per Borghi Autentici d’Italia un’opportunità per raccontare esperienze, progettualità e buone pratiche sviluppate nei piccoli centri, dimostrando come le comunità locali possano diventare protagoniste dei processi di innovazione e rigenerazione territoriale.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito. Oltre agli spazi espositivi, il programma prevede incontri, workshop, attività esperienziali e il format professionale BuyAbruzzo, dedicato agli operatori del settore turistico.