Bolognano, lavori di messa in sicurezza della chiesa Sacro Cuore di Gesù

Il Sindaco Di Bartolomeo: “Grande punto di riferimento per la comunità parrocchiale. Cofinanziamento per valorizzare quello che è anche uno dei più importanti monumenti del territorio”

BOLOGNANO – “Risanamento e messa in sicurezza della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Piano d’Orta, con questi obiettivi abbiamo, con delibera odierna (la n.41), definito le linee di indirizzo per reperire i fondi necessari. Questa amministrazione comunale si attiverà, sin da subito, presso le autorità competenti sovraordinate, statali e/o regionali, per ottenere un contributo finanziario per gli interventi di manutenzione straordinaria e per le opere di risanamento dell’edificio religioso – quale immobile parrocchiale a servizio della comunità – impegnandosi a cofinanziare il progetto nella percentuale massima del 30 per cento. Mi piace ricordare la storia della nostra chiesa parrocchiale (unità pastorale Bolognano-Piano D’Orta- Musellaro) la cui nascita, nel 1929, fu dovuta all’opera caritatevole del vescovo di Chieti monsignor Nicola Monterisi, che si fece interprete delle esigenze degli abitanti di quel borgo operaio, nato e cresciuto intorno allo stabilimento della Montecatini.

Di certo non fu un’impresa facile, poiché nessuno voleva assumersi l’onere della costruzione, né l’impegno di seguirne i lavori ma la forza di volontà della popolazione, accompagnata dall’entusiasmo di donarsi alla devozione del Sacro Cuore di Gesù, fece il miracolo. Elevata a Rettoria nel 1941, la cappella fu distrutta dagli eventi bellici nel 1944. Ricostruita e ingrandita, con decreto arcivescovile di monsignor Giuseppe Venturi del 22 agosto 1946, fu elevata a parrocchia con territorio smembrato dalle parrocchie di Sant’Antonio Abate in Bolognano, San Donato di San Valentino e Santa Maria del Carmelo di Scafa.

Ancora oggi, rappresenta un grande punto di riferimento per la comunità parrocchiale ed ogni anno, nel mese di ottobre , Bolognano è in festa per le celebrazioni dell’anniversario della sua consacrazione. I lavori di conservazione della chiesa non possono più attendere, sono da me e dall’intera amministrazione comunale fortemente voluti unitamente a don Giorgio, l’attuale parroco indiano tanto apprezzato dai fedeli, nonché dall’amministratore parrocchiale della diocesi di Chieti-Vasto, don Bartolomeo Turacchio, e dall’arcivescovo, Bruno Forte. Ma ancor di più va dato ascolto all’accorato appello dei fedeli che vogliono vedere ristrutturata la propria chiesa, nonché valorizzato uno dei monumenti più importanti del territorio” è questa la nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.