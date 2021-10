BOLOGNANO – “Con Delibera di Giunta del 14 settembre scorso, questa Amministrazione comunale concede, a titolo gratuito, alla Protezione civile – sezione di Bolognano del distretto intercomunale Vatrigno – l’uso del campo sportivo di Piano D’Orta per attività di formazione e addestramento. A partire da fine ottobre, i 40 addetti locali, di cui 10 donne, del Dipartimento avranno a disposizione un’ampia area – delle dimensioni di un regolare campo da calcio – per organizzare al meglio il loro impegnativo lavoro.

Il campo, inutilizzato da oltre un anno, diventerà – inizialmente per la durata di due anni – centro operativo per tutte le attività inerenti la Protezione civile e sarà anche dotato di tensostrutture in grado di ospitare, oltre i corsi di formazione, anche eventi di convegnistica e quant’altro si renda necessario per un costante aggiornamento professionale. In un territorio come il nostro costretto ad essere sempre pronto a fronteggiare le emergenze, occorre perfezionare anche il livello della prevenzione: ciò significa avere innanzitutto la possibilità di una gestione locale autonoma in grado di coniugare la cultura della riduzione dei rischi con una elevata capacità di pronto intervento”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.