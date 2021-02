Bolognano, al via le vaccinazioni e scuole chiuse fino al 22 febbraio

BOLOGNANO – “Da domani, giovedì 18 febbraio, partiranno le vaccinazioni nel centro anti-covid di Piano D’Orta, a Bolognano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, come da piano nazionale, per la popolazione over 80”. Lo rendono noto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa e il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo che evidenziano come “la struttura sia stata attivata in tempi record, dall’individuazione dei locali – nell’edificio delegazione comunale – il 19 gennaio scorso all’esecuzione dei lavori necessari per adibire i laboratori, gli studi medici, la sala d’aspetto per il post vaccino ed i percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dell’utenza”.

Testa e Di Bartolomeo rivolgono “un ringraziamento doveroso al direttore della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, che ha permesso la realizzazione di una importate sede vaccinale per il territorio, al dottor Rossano Di Luzio, referente territoriale per la vaccinazione anti-covid , per la scrupolosa attività di organizzazione e coordinamento dei medici e del personale sanitario coinvolti, e agli uomini della Protezione Civile intercomunale Valtrigno (sezione Bolognano e Caramanico) che saranno impegnati in operazioni di accoglienza e assistenza dei cittadini”.

Tutti coloro che vorranno sottoporsi al vaccino potranno prenotarsi registrandosi sulla piattaforma digitale del sito https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/vaccini/covid-19/interesse-os.

La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa e del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.

SCUOLE CHIUSE FINO AL 22 FEBBRAIO

Il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, ha firmato l’ordinanza n°6 con cui dispone la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza e dei servizi accessori (scuolabus e mensa), di tutte la scuole del territorio: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (in via Provinciale), con decorrenza da oggi, 17 febbraio, fino a lunedì 22 , periodo prorogabile in caso di ulteriore accertata necessità.

“Il provvedimento odierno segue quello del 12 febbraio scorso – ricorda il Sindaco – con cui si rese necessario chiudere le strutture scolastiche interessate e procedere alle attività di sanificazione. A seguito dei riscontri sanitari, che attestano il concreto pericolo di diffusione del contagio tra studenti, docenti e personale scolastico, ho dovuto predisporre un allungamento della chiusura come misura a salvaguardia della pubblica incolumità. Come già precedentemente annunciato, agli studenti sarà garantito lo svolgimento dell’attività didattica a distanza. Le occasioni non sono mai troppe per rinnovare a tutta la comunità di Bolognano l’invito alla massima prudenza nei comportamenti interpersonali e al senso di responsabilità che ci deve accompagnare in ogni attività quotidiana. La leggerezza è l’alleato migliore del coronavirus”.