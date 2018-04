Blubar Festival 2018: cantanti, date e orari

FRANCAVILLA AL MARE – Torna il Blubar ad accendere l’estate a Francavilla al Mare. Tanti nomi di assoluto spessore per l’edizione 2018 che si svolgerà dal 28 luglio al 1° agosto 2018. Andiamo a vedere i prossimi protagonisti annunciati ricordando che i live partiranno alle ore 21.30 e che la location sarà quella di Piazza Sant’Alfonso.

Il 29 luglio in esclusiva nazionale sarà in Abruzzo Willie Nile and his band mentre il 31 protagonista sarà Nada, recentemente impegnata nel progetto del film “Untiled” del regista Michael Glawogger come voce narrante della versione italiana. Sempre il 31 grande attesa per Gino Paoli mentre il primo agosto ci sarà The original Blues Brothers band a infiammare il palco della piazza.

Ricordiamo come il festival ha negli anni ospitato grandi nomi della musica italiana. Nella precedente edizione 2017 ad esempio hanno preso parte alla rassegna Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Ron, Edoardo Bennato con la NCCP Nuova Compagnia di Canto Popolare e Massimo Ranieri.

Info su biglietti e il cartellone completo saranno inseriti prossimamente appena diffusi dall’organizzazione.