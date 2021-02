Bisenti, firmata la convenzione che codifica rapporti tra Comune e ANA

La convenzione mira a creare una cornice per disciplinare l’apporto che l’ANA offre alle attività di protezione civile

BISENTI – È stata firmata oggi, presso la Casa comunale, la convenzione che codifica i rapporti tra il Comune di Bisenti e l’Associazione Nazionale Alpini, sezione Abruzzi, rappresentata dal Presidente Pietro D’Alfonso.

La convenzione, ai sensi del d.lgs. n. 1/2018, mira a creare una cornice stabile per disciplinare il prezioso apporto che l’ANA, attraverso i suoi volontari, offre alle attività di protezione civile.

L’incontro è stato, altresì, l’occasione per esprimere all’ANA il ringraziamento per l’impegno profuso in questi duri mesi di pandemia e per il fare il punto sulle prospettive di collaborazione a sostegno di tutta la cittadinanza.