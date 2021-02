Teramo, manutezione attraversamenti pedonali: dove e quando

TERAMO – Il Comune di Teramo informa che dal 4 al 5 febbraio si svolgeranno lavori di manutenzione sugli attraversamenti pedonali in viale Crispi ingresso piazza Caduti della Libertà. A tal proposito è stata firmata l’ordinanza n. 15 del 3 febbraio 2021. La stessa prevede che dalle 7.00 del 4 Febbraio 2021 alle ore 18 del 5 Febbraio 2021 e, comunque, fino a fine lavori, il traffico è organizzato nel seguente modo:

a) interdizione della sola corsia di uscita dalla rotatoria, nel tratto compreso tra la rotatoria e l’intersezione con via Beccaria, con deviazione obbligatoria in Viale Madre Teresa di Calcutta;

b) riapertura al traffico della corsia precedentemente interdetta, con inversione dell’usuale senso di marcia e mantenimento della deviazione obbligatoria in viale Madre Teresa di Calcutta, al fine di chiudere la usuale corsia di ingresso alla rotatoria;

Inoltre è anche vietata la sosta a tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione, in Via Beccaria nel tratto adiacente il Palazzo di Giustizia e l’edificio Ex Caserma Rossi, lato edifici.