Bilancio di previsione 2020 approvato a Montesilvano

De Martinis: “In questo momento di crisi porteremo avanti i programmi stabiliti, conservando le stesse tariffe tributarie e le stesse spese dello scorso anno per i servizi sociali”

MONTESILVANO – La giunta comunale di Montesilvano, presieduta dal sindaco Ottavio De Martinis, nel pomeriggio di ieri, martedì 18 agosto ha approvato il bilancio di previsione 2020 per un totale di pareggio tra entrate e uscite di euro 89 milioni e mezzo. Le spese correnti ammontano a euro 50.228.423,81 mentre le spese in conto capitale ammontano a euro 17.585.033,12. Tra quindici giorni toccherà al consiglio comunale esprimersi in maniera definitiva.

“Il bilancio è un documento fondamentale per l’amministrazione comunale ed è importante dal punto di vista programmatico, per tracciare le linee di indirizzo e per lo sviluppo strategico del nostro territorio – afferma il sindaco De Martinis –. In questo momento di crisi porteremo avanti i programmi stabiliti, conservando le stesse tariffe tributarie e le stesse spese dello scorso anno per i servizi sociali. Interverremo sulla città con un nuovo piano del personale, tramite delle assunzioni. Stessa cosa per la polizia locale, che al momento ha un organico al di sotto degli standard per una città come Montesilvano. Abbiamo pensato al mondo della disabilità con una particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. Confermata anche per la manutenzione del verde pubblico la stessa cifra dello scorso anno. Inoltre, abbiamo stanziato delle somme per implementare la sicurezza in città”.

L’assessore al Bilancio e Tributi Deborah Comardi: “Nonostante il nostro Ente abbia subito una drastica riduzione delle entrate a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo confermato il livello dei servizi dello scorso anno. Il bilancio ingloba le misure già oggetto di precedenti provvedimenti, tra cui le azioni di sostegno al commercio, presentate in precedenza. Nel bilancio di previsione sono state previste delle opere molto importanti come il completamento della scuola di via Olona, il completamento della scuola di via Adda, il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione e, tramite il finanziamento regionale di 425.000,00 euro, la manutenzione delle strade comunali”.