Festeggiamenti in onore di San Silvestro Papa 2020 a Pescara

Si svolgerà nella giornata di domenica 30 agosto 2020 e sarà un programma prettamente religioso, a causa delle restrizioni anti-Covid

PESCARA – Domenica 30 agosto in programma presso la Parrocchia di S. Silvestro Papa a Pescara i Festeggiamenti in onore di San Silvestro Papa. Il programma quest’anno è prettamente religioso, a causa delle restrizioni anti-Covid. Si legge nella nota del Comitato Festa 2020: “Abbiamo deciso, Parrocchia e Comitato Festa, che la festa del Patrono, per quest’anno, finisce qui. Non riteniamo sia possibile, con le “dovute” restrizioni e regole in atto, organizzare e gestire il consueto programma civile, fatto di spettacoli, concerti, giochi e stand gastronomici”.

Pertanto la festa avrà inizio dalle ore 8 mentre alle 11 ci sarà la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale e alle 18.30 Santa Messa in Piazza e Venerazione di S. Silvestro Papa con la chiusura della festa.

Si legge ancora nella nota: “Il Gruppo indicato da Don Maurizio come organizzatore della Festa del patrono 2020 stava ripartendo ma poi è arrivato il Coronavirus che ha scombussolato tutti i piani organizzativi. Il resto lo capite anche voi: di fatto sono venuti a mancare le azioni per raccogliere fondi: Questua – Sponsor – Lotteria. Non ci è sembrato giusto girare per le case, contattare le attività, chiedere euro per la lotteria: è stata una questione di coscienza. Siamo a fine luglio e la decisione definitiva presa dal Gruppo insieme a Don Maurizio è quella di festeggiare il nostro Patrono solo la giornata di Domenica 30 agosto, sotto l’aspetto prevalentemente religioso: Santa Messa, venerazione del Santo e con un “pizzico” di fuochi d’artificio”.