Serie B, Pescara – Benevento: prezzi e informazioni

Sabato 26 ottobre alle 15 tornano in campo i biancazzurri per la nona giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020: di fronte il Benevento

PESCARA – Il Pescara si prepara ad affrontare il Benevento per la nona giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020. La gara si giocherà sabato 26 ottobre allo Stadio Adriatico Cornacchia; calcio di inizio previsto per le ore 15. I tagliandi diponibili su circuiti listicket e punti vendita abilitati, con possibilità di acquisto anche on-line attraverso la pagina ufficiale Pescara Calcio o presso il the official store Pescara Calcio di via Carducci 69. Apertura del botteghino dello stadio Adriatico (lato nord) previsto per il giorno gara.

I biancazzurri provengono dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia e in classifica sono quattordicesimi con 10 punti. Otto lunghezze in più per i sanniti, primi e reduci da lapreggio interno contro il Perugia. Andiamo a vedere dunque i prezzi dei tagliandi per seguire questo match che ricordiamo avrà anche il prezioso supporto della webcronaca in collaborazione con Calciomagazine.net per poter seguire anche dallo stadio la storia del match. Per chi volesse abbonarsi alla stagione del Delfino poniamo di seguito il link per ricevere ulteriori informazioni in merito.

Prezzi biglietti Pescara – Benevento

Campagna abbonamenti 2019 – 2020 CURVA NORD – intero 12,00 euro – ridotto 9,00 euro CURVA SUD – intero 12,00 euro – ridotto 9,00 euro TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18,00 euro – ridotto 13,00 euro TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34,00 euro – ridotto 24,00 euro TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48,00 euro – ridotto 34,00 euro POLTRONISSIMA – intero 90,00 euro – ridotto 63,00 euro



PREZZI MAGGIORATI DI € 0,50 DESTINATI ALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI.

Settore ospiti

La Delfino Pescara 1936 comunica, che in previsione della massiccia presenza di sostenitori del Benevento calcio che assisteranno alla gara del 26 ottobre alle ore 15.00, si è proceduto, in accordo con la locale Questura, per ovvi motivi di ordine pubblico, a non utilizzare il settore ospiti ma a destinare l’intera Curva Sud dello stadio Cornacchia ai sostenitori del Benevento calcio.

I titolari di abbonamento o biglietto per la Curva Sud, avranno accesso in Curva Nord o in Tribuna Adriatica, senza alcun costo aggiuntivo.