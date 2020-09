Betafence, chiusura sito Tortoreto: l’appello della Pezzopane

“È assurdo chiudere un sito che lavora a pieno ritmo e dove peraltro sono occupati 155 lavoratori. Non possiamo assolutamente permetterci di perdere un altro sito produttivo importante”

TORTORETO – “Faccio un appello alle sottosegretarie del Mise Todde e del Ministero del Lavoro Puglisi affinché venga riconvocato al piu presto il tavolo ministeriale sulla vertenza Betafence del sito di Tortoreto. Le ringrazio per l’impegno già profuso e chiedo di rilanciare il tavolo. Gia in data 1 settembre si è tenuto un tavolo di confronto in videoconferenza a cui hanno partecipato l’impresa, i rappresentanti dell’azienda, i sindacati e i ministeri. Ora auspico che venga predisposto un incontro possibilmente dal vivo con tutte le parti per scongiurare la chiusura di questo sito produttivo.

È assurdo chiudere un sito che lavora a pieno ritmo e dove peraltro sono occupati 155 lavoratori. Oltretutto già in quella zona sono state chiuse altre due aziende importanti e ora questa situazione di estrema precarietà rischia di far perdere alla Betafence clienti e commesse importanti. Non possiamo assolutamente permetterci di perdere un altro sito produttivo importante, che causerebbe disoccupazione, perdite economiche e disagi sociali. Chiedo dunque che venga convocato questo tavolo di confronto con tutti gli attori dal vivo e chiedo di poter partecipare in prima persona per far sentire la voce del territorio”.

Lo dichiara la deputata del Pd, Stefania Pezzopane, impegnata sulla vertenza dai primi giorni quando ha incontrato lavoratori e sindacati nel presidio permanente.