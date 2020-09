Pescara, allarme pacchi bomba in diversi punti della città

Pacchi sospetti davanti a Tribunale, Caserma Cc, Camera Commercio, distretto ASL di via Rieti e in viale Regina Margherita. Evacuato distretto sanitario. Messaggio minatorio indirizzato a un PM

PESCARA – Oggi, 9 settembre 2020, allarme bomba e paura a Pescara per alcuni pacchi sospetti posizionati in vari punti sensibili della città : in viale D’Annunzio nei pressi del Comando Provinciale dell’Arma, davanti al Tribunale, nei pressi della Camera di Commercio, angolo con via Marco Polo, in via Regina Margherita e dinanzi il distretto ASL di via Rieti, evacuato in via precauzionale. Subito mobilitati polizia, carabinieri, agenti della polizia municipale, vigili del fuoco e sanitari del 118. Le zone sono state transennate e messe in sicurezza.

Artificieri della polizia e dei carabinieri hanno fatto brillare i sospetti pacchi bomba : in via Rieti, davanti a una delle sedi Asl è esploso il primo, poi in via Marconi, nella zona della Camera di commercio, è stata ripetuta la stessa operazione. Dalle prime risultanze i pacchi ritrovati non conterrebbero materiali esplosivi.

Un messaggio minatorio nei confronti di un pubblico ministero in servizio al Tribunale di Pescara è stato affisso sul portone di un palazzo di via Marconi e una bomba carta, definita “rudimentale” da parte degli artificieri, è stata rinvenuta e fatta brillare in viale Regina Margherita sotto la casa del magistrato.

[Notizia in aggiornamento]