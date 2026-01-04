REGIONE – L’Epifania porta con sé un ricchissimo calendario di appuntamenti in Abruzzo. Dal 4 al 6 gennaio, la Befana arriverà in decine di piazze, borghi e centri storici, con feste, spettacoli e tradizioni popolari dedicate a famiglie e bambini. Ecco tutti gli eventi in programma, giorno per giorno.

4 gennaio – La Befana apre le feste

Il primo appuntamento è per domenica 4 gennaio, quando la Befana farà tappa al Castello di Nocciano dalle 16.30, in un pomeriggio dedicato ai più piccoli. Sempre nel pomeriggio, si terrà anche “Aspettando la Befana” a Mosciano Sant’Angelo, con iniziative e animazione. A partire dalle 17.30, la tradizionale Befana farà il suo arrivo in Via Duca degli Abruzzi, a Rocca di Cambio.

5 gennaio – Un pomeriggio pieno di eventi

La vigilia dell’Epifania sarà particolarmente intensa. Alle 15, la Befana arriverà alla Scalinata di Villa Filiani Pineto, mentre alla stessa ora prenderà il via la Festa della Befana ad Alanno. Sempre alle 15, a Roseto degli Abruzzi, è prevista la suggestiva discesa della Befana in piazza della Repubblica.

Alle 15.30, ad Avezzano, tornerà la tradizionale Befana del Vigile, uno degli appuntamenti più attesi della città. Dalle 16, festa anche a Villa Caldari di Ortona con “Aspettando la Befana”.

Alle 16.30, due appuntamenti, entrambi con iniziative dedicate ai bambini.: al Centro Polifunzionale San Rocco di Celenza sul Trigno e in Piazza a Barisciano,

Alle 17, a Pollutri, “Aspettando la Befana” sarà accompagnato da stand gastronomici.

Alle 17.30, a Rocca di Botte, andrà in scena “La Befana vien di Notte”, evento molto amato nel borgo.

6 gennaio – Il giorno dell’Epifania

La giornata del 6 gennaio si aprirà presto con la Fiera dell’Epifania a Teramo, in programma dalle 8 alle 20.

Alle 10, la Befana arriverà in piazza a Vacri e contemporaneamente a Preturo.

Alle 11, doppio evento: “La Befana vien dal mare” a Pescara, Arriva la Befana a Scoppito.

Alle 11.15, la simpatica vecchina farà tappa anche a Roccavivi.

A mezzogiorno, doppio spettacolo con la Befana Volante, che arriverà sia a Roccamontepiano sia a Campli.

Alle 14.30, appuntamento a Canistro con l’arrivo della Befana.

Alle 15, la festa prosegue con “La Befana vien di notte” a Trasacco, mentre a Bisenti la Befana arriverà in mountain bike, un tocco originale che richiama molti curiosi. Contempoiraneamente la Befana approderà in modo piu tradizionale a Silvi.

Alle 15.30, la Befana arriverà a cavallo a Rocca di Botte, mentre nello stesso orario farà tappa anche in Piazza Matteotti a Scafa, a Mozzagrogna, nella piazza centrale di Opi e ad Atri.

Alle 16, grande festa al Pala Dean Martin di Montesilvano.

Alle 16.30, doppio appuntamento: Piazza Maggiore a Guardiagrele e Corropoli, oltre allo spettacolo delle Befane acrobate a Tortoreto Lido e all’arrivo previsto anche a Crognaleto.

Alle 17, la tradizione torna protagonista con la Befana del Vigile Urbano in piazza Plebiscito a Lanciano, mentre nello stesso orario la Befana arriverà anche in piazza ad Atessa.

Sempre alle 17, a Capestrano, si terrà la quinta edizione di “Jamm ca mò cala la Befana”, evento ormai consolidato.

Alle 18, la Befana farà tappa a Gissi.

La lunga giornata si chiuderà alle 18.30, quando la Befana arriverà in piazza del Popolo a Pacentro, salutando bambini e famiglie nel cuore del borgo.